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Entwicklung der Investition

Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Anleger, die vor Jahren in VeChain investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.00 USD 0.00 USD 0.17 %
Charts | News

VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 328.431,49 VET im Portfolio. Die gehaltenen VeChain wären am 31.07.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0,004741 USD 1.557,13 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 84,43 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 13.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,026563 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com