Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Entwicklung der Investition

07.11.26 11:03 Uhr

Anleger, die vor Jahren in VeChain investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 10.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,017334 USD.

VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32.843,15 VET im Portfolio. Die gehaltenen VeChain wären am 06.11.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0,005423 USD 178,11 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 82,19 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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