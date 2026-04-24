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Wie viel Wert mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

26.04.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
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Am 25.04.2025 lag der Kurs von Worldcoin bei 1,050 USD. Bei einer WLD-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.522,84 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,2584 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.460,81 USD wert. Damit wäre das Investment 75,39 Prozent weniger wert.

Bei 0,2430 USD erreichte WLD am 06.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 09.09.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com