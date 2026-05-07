Wie viel Wert mit einer SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Langzeit-Performance

Das wäre der Verlust bei einem frühen SHIBA INU-Investment gewesen.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIB investiert, befänden sich nun 3.571.428,57 SHIBA INU in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15,32 USD, da SHIBA INU am 02.07.2026 0,000004 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 84,68 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,000004 USD und wurde am 28.06.2026 erreicht. Am 21.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net