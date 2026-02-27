Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Wer vor Jahren in Sui investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Sui wurde am 28.02.2025 zu einem Wert von 2,831 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,32 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9054 USD), wäre das Investment nun 31,98 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,02 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4,328 USD.
