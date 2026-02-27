DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.188 -0,9%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

01.03.26 11:03 Uhr
Wer vor Jahren in Sui investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0,9010 USD -0,0044 USD -0,48%
Charts|News

Sui wurde am 28.02.2025 zu einem Wert von 2,831 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,32 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9054 USD), wäre das Investment nun 31,98 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,02 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com