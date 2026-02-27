Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Investition im Check

Wer vor Jahren in Sui investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Sui wurde am 28.02.2025 zu einem Wert von 2,831 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,32 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9054 USD), wäre das Investment nun 31,98 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,02 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net