Wie viel Wert mit einer Tezos-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einer frühen Investition in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren notierte Tezos bei 4,764 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,99 XTZ. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4,352 USD, da sich der Wert von Tezos am 18.11.2026 auf 0,2073 USD belief. Damit wäre die Investition 95,65 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XTZ am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6195 USD und wurde am 16.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf XTZ/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XTZ/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com