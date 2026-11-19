Langzeit-Anlage

Bei einer frühen Investition in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XTZ am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6195 USD und wurde am 16.01.2026 erreicht.

Vor 5 Jahren notierte Tezos bei 4,764 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,99 XTZ. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4,352 USD, da sich der Wert von Tezos am 18.11.2026 auf 0,2073 USD belief. Damit wäre die Investition 95,65 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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