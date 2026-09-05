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Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einer frühen Investition in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.43 USD 0.03 USD 2.34 %
Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 3,099 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,27 TON. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45,00 USD, da sich der Wert von Toncoin am 04.09.2026 auf 1,395 USD belief. Damit wäre die Investition 55,00 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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