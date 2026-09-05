Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Langzeit-Anlage

05.09.26 19:43 Uhr

Bei einer frühen Investition in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 3,099 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,27 TON. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45,00 USD, da sich der Wert von Toncoin am 04.09.2026 auf 1,395 USD belief. Damit wäre die Investition 55,00 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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