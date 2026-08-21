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Rentable UNI-Investition?

Wie viel Wert mit einer Uniswap-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Uniswap-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
3.92 USD 0.16 USD 4.35 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren war ein Uniswap 4,905 USD wert. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 10.000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.038,85 Uniswap. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 3,753 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.651,24 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,49 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 11,42 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com

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