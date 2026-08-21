Wie viel Wert mit einer Uniswap-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Rentable UNI-Investition?

21.08.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Uniswap 4,905 USD wert. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 10.000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.038,85 Uniswap. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 3,753 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.651,24 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,49 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 11,42 USD.

Redaktion finanzen.net