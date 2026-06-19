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Investition im Fokus

Wie viel Wert mit einer VeChain-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

20.06.26 11:03 Uhr
Wie viel Wert mit einer VeChain-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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Vor 5 Jahren war ein VeChain 0,030448 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 328.431,49 VeChain in seinem Depot. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,004895 USD), wäre die Investition nun 1.607,69 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 83,92 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,004688 USD und wurde am 10.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com