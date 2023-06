Wie wird der deutsche 🇩🇪 Kryptomarkt im nächsten Jahr reguliert? MiCA 🗳️ und die Folgen für Anleger 💸!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Abkürzung MiCAR ist häufig in Zusammenhang mit dem Kryptomarkt gefallen. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter und was bedeutet die europäische Krypto Regulierung konkret für Anleger? Die Europäische Kommission reguliert den Kryptomarkt nach strengen Regeln und gilt deshalb vielen Experten als Vorreiter.

Auch jetzt schon hat Deutschland besondere Regelwerke im Einsatz, diese werden von der EU jedoch noch einmal verstärkt. Ab 2024 ändert sich daher einiges für Anleger. Was das konkret ist, haben wir ausführlich recherchiert.

Die Gesetzesvorlage umfasst rund 200 Seiten und gilt fĂĽr alle 27 EU-Mitgliedsstaaten

MiCAR steht fĂĽr Markets in Crypto Assets Regulation

Umfangreiches Regelwerk mit Pflichten fĂĽr Unternehmen und Anbieter

Rechtssicherheit für Krypto-Assets, Kryptowährungen, Security Token und Stablecoins

Rechtlicher Rahmen fĂĽr den Kryptomarkt

Während es in den USA zu einem Regulierungschaos gekommen ist, unternimmt die EU-Kommission mit ihrem Rahmenwerk die Distributed-Ledger-Technologie und virtuelle Vermögenswerte in der Europäischen Union zu straffen. Erste Versuche gab es schon 2019 mit Advice Papers durch die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA. Bei den Recherchen stellte sich schnell raus, dass es innerhalb der EU keine einheitlichen Finanzinstrumente gibt, die Kryptowährungen und digitale Assets regulieren.

Die MiCAR regelt nun sehr konkret, wie man mit Unternehmen und Anlegern von Kryptowährungen im europäischen Raum umgeht und welche Vorgaben es für sie gibt. Utility-Token waren in den ersten Versionen des Gesetzentwurfes noch als Kryptowert definiert. Inzwischen ist aber klar, dass sich die Rahmenbedingungen nur auf Security Token beziehen. Auch NFTs sind von MiCAR nicht betroffen.

Zunächst hat die EU also definiert, welche Kryptowährungen reguliert werden, bzw. wie weit die Definition nach europäischem Verständnis geht. Mit dem jetzt vorliegenden Verständnis für Krypto Assets und den Vorgaben hinsichtlich der Regulierung oder Lizenzen steht ab dem nächsten Jahr eine einheitliche Regulierung zur Verfügung. Doch es geht noch um weit mehr. Speziell für Anbieter hat MiCAR enorme Vorteile, denn die einmal eingeholte Erlaubnis gilt in allen 27 Mitgliedsstaaten.

Wer einen neuen Coin im Rahmen eines ICO ausgibt, muss nicht nur das Whitepaper für Anleger bereitstellen. Sie müssen es bei der Aufsichtsbehörde das Whitepaper zur Genehmigung einreichen. Derzeit müssen Anbieter durch einen Fleckenteppich von unterschiedlichen Angeboten in der EU Vorgaben einhalten und Lizenzen einholen. Mit der MiCAR Regulierung steht dann ein leichterer Prozess für die Krypto Unternehmen zur Verfügung.

Grenzen von MiCAR: Nur eine Verordnung, keine Richtlinie

Leider ist die MiCAR aber nur eine Regulation im Sinne einer Verordnung und muss anders als die Europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID nicht von den Ländern umgesetzt werden. Anwendbar ist MiCAR ab 2024, man spricht vom zweiten oder dritten Quartal im nächsten Jahr. Der Zeitplan sieht bisher gut aus, es gibt jedoch noch formelle Phasen abzuschließen. Vollständig in Kraft dürfte die MiCAR Ende 2024 sein.

Es gibt jedoch eine 18-monatige Übergangsphase. Die betroffenen Anbieter können sich 18 Monate Zeit lassen, um alle Pflichten aus der MiCAR umzusetzen. In Ländern, wo bisher Kryptowährungen und Assets unreguliert angeboten werden, sehen Experten große Hürden bei der Umsetzung. Auch die Vorgaben zur Geldwäscheprävention ist in einigen Ländern mit Schwierigkeiten behaftet.

Habemus MiCAR! Das EU-Parlament hat die #Regulierung angenommen. Ein Meilenstein für die #Krypto-Asset-Industrie. Danke an alle Kollegen und auch für den ganzen Support der Community hier! #MiCAR @btcecho @DECointelegraph pic.twitter.com/avPmOE2Vl0 — Stefan Berger (@DrStefanBerger) April 20, 2023

Wer sich schon jetzt mit den Bedingungen eines regulierten Kryptomarktes befasst hat, kommt mit einem leichten Upgrade auf die Bedingungen der MiCAR besser zurecht. In Deutschland haben wir bereits Pflichten fĂĽr die Kryptoverwahrung oder Regulierungen fĂĽr betroffene Kryptodienstleister. Ihnen wird die Umstellung auf MiCAR daher deutlich leichter fallen.

Key Facts zu MiCAR im Ăśberblick

MiCAR ist ein Regulierung als Teil des Digital Finance Package der EU, der am 24. September 2020 veröffentlicht wurde. Das EU-Rahmenwerk soll einen einheitlichen Regulierungsstandard aller 27 Mitgliedsstaaten schaffen. Ziele von MiCAR sind auch die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der erhöhte Schutz von Anlegern und Verbrauchern. Die EU will mit MiCAR auch die Wettbewerbsbedingungen auf dem europäischen Kryptomarkt stärken und Innovationen fördern. Betroffen sind vor allem Anbieter von Krypto-Börsen, Krypto-Broker und Plattformen zum Tausch von Kryptowährungen. Aber auch Banken, Finanzinstitute und Wertpapierinstitute, die den Handel mit Kryptowerten anbieten wollen. Zudem betrifft MiCAR auch die Beratung und Platzierung von Kryptowerten. MiCAR umfasst auch Vorgaben für Whitepaper Anbieter müssen zwingend eine Zulassung bei der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde stellen, wenn Sie Dienstleistungen mit Kryptowerten erbringen wollen.

Die Folgen von MiCAR für den europäischen Kryptomarkt

Neben einem verstärkten Schutz von Anlegern und Investoren geht es auch um die großen Herausforderungen, die mit der Einführung von MiCAR verbunden sind. Einerseits werden die Eintrittsbarrieren in den EU-Kryptomarkt erhöht, anderseits stärken gerade diese das Vertrauen der Anwender langfristig.

Durch die Implementierung von Prozessen und organisatorischer Anforderungen, steigen jedoch die Kosten, die wahrscheinlich am Ende der Kunde selbst tragen muss.

MiCAR wird ein Booster für die #Krypto Branche. Großartig zu sehen, was wir alles auf den Weg gebracht haben! Arbeit daran war angesichts Widerstands von Rot/Grün; #Bitcoin Verbot etc. nicht einfach. Das Ergebnis ist ein Erfolg für EU & Beispiel für wirklich sinnvolle Regulierung https://t.co/qRLIMP9q6g — Stefan Berger (@DrStefanBerger) April 15, 2023

Die in der MiCAR enthaltene Vorgaben zum ehrlichem, redlichen und professionellem Handeln im besten Interesse des Kunden wird aber nicht alleine durch die Erlaubnis der BaFin und der Whitepaper-Pflichten umzusetzen sein. Marktmanipulation – und missbrauch sowie Insiderhandel brauchen weitgehende Regulierungen.

Ob MiCAR ausreicht, muss die Vorlage zunächst zeigen. Kritisch zu betrachten ist auch, dass es sich nur um eine Vorlage handelt, die nicht von den Ländern der EU umgesetzt werden muss. Die praktische Umsetzung der MiCAR, ab ca. 2025 wird dann zunächst noch von der 18-monatigen Übergangsphase geprägt sein, bevor dann Mitte 2027 die Verordnung, sofern umgesetzt, vollständig realisiert wurde.

FĂĽr Unternehmen in Deutschland, die bereits ĂĽber eine BaFin-Lizenz verfĂĽgen, bedeutet die MiCAR dennoch die erneute Beantragung einer Erlaubnis. Denn die Voraussetzungen der bisherigen Regelung haben nichts mit den neuen Vorgaben der MiCAR zu tun.

Diese Krypto Pre-Sales sind nicht von MiCAR betroffen

Nach derzeitigem Kenntnisstand können Anleger weiterhin bei diesen Krypto Pre-Sales Token einkaufen, ohne damit später Probleme durch die MiCAR zu bekommen. Das liegt natürlich vorrangig daran, dass die MiCAR noch gar nicht gilt und viele offene Fragen bzw. Unklarheiten zu klären sind, bevor die Verordnung als Empfehlung an alle Mitgliedsstaaten raus geht.

Fazit: Deutschland gilt schon heute als Vorreiter bei der Regulierung des Kryptomarktes. Mit der europäischen MiCAR Verordnung treten noch einmal strengere Vorgaben auf, die Unternehmen einhalten müssen, um die Genehmigung der jeweiligen Finanzaufsichtsbehörde zu erhalten. Anleger profitieren aber auch jetzt von hohen Sicherheitsvorkehrungen.

So haben alle drei Krypto Pre-Sales ein Whitepaper veröffentlicht, obwohl die Entwickler nicht der MiCAR unterliegen. Das stärkt die Transparenz und das Vertrauen der Investoren in die Pre-Sales. Die hohen Summen, die bisher zusammen gekommen sind und der rasche Ausverkauf der Phasen belegt, dass die Projekte beliebt sind.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/