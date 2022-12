Wieso-Presales-am-lukrativsten-sind-und-wie-Sie-davon-am-besten-profitieren

Höhere Gewinne und weniger Verluste erzielen, ist das Ziel eines jeden Investors. Eines der innovativsten Kryptoprojekte hat sich jetzt vollständig dieser Vision verschrieben und ein Sortiment an besonders einfallsreichen Analyse- und Handelswerkzeuge entwickelt. Mit ihnen sollen Investoren entscheidende Vorteile bei ihren Investmententscheidungen erhalten, wie sie bisher noch nie geboten wurden. Um welches Projekt es sich genau handelt und was in nächster Zeit zu erwarten ist, beleuchtet dieser Beitrag.

Was genau ist ein Presale?

Bei einem Presale handelt es sich um einen Vorverkauf von Vermögenswerten. Bei diesem werden die Kryptoassets meist mit einem Rabatt offeriert. Auf diese Weise können die frühen Anleger von einer Rendite durch die schrittweisen Preiserhöhungen profitieren, wobei sie diese für das höhere Risiko erhalten. Denn Start-ups zählen zu den riskantesten Investmentgelegenheiten, da sie in Deutschland etwa nur durchschnittlich 2,8 Jahre alt werden und fast jedes zweite innerhalb der ersten 5 Jahre scheitert.

Zu den weiteren Vorteilen von Vorverkäufen zählen die zu Beginn größtenteils attraktiveren Konditionen beim Staking und Liquidity Farming. Denn auf diese Weise sollen möglichst früh Langzeitinvestoren angezogen und längerfristig gebunden werden. Somit erhält der Token auf den Märkten die nötige Liquidität für einen ausgewogenen Handel ohne abrupte Kurssprünge und Abverkäufe. Zudem wird der Preis dadurch auf einem hohen Niveau stabilisiert, sodass die Freigabe weiterer Token dem Projekt mehr Finanzmittel für die Entwicklung bereitstellt.

Um optimal von den hohen Renditen bei den Vorverkäufen profitieren zu können, müssen jedoch einige Dinge beachtet werden. Schließlich entstehen jeden Tag neue Projekte und Nachrichten, welche sich auf diese auswirken. Außerdem muss eine Due Diligence vorgenommen werden, um somit alle möglichen Schwachstellen des Projekts frühzeitig ausfindig zu machen. All dies erfordert jedoch viel Zeit, Expertise und Mühe von Anlegern, welchem kaum ein Kleinanleger gerecht werden kann. Außerdem interessieren diese sich primär für ein Investment, welches möglichst wenig Zeit beansprucht. Außerdem würde sich ein zu hoher Zeiteinsatz ebenfalls renditesinkend auswirken.

Wie Sie künftig fundiertere Investmententscheidungen treffen können

Damit sich Anleger in der täglichen Datenflut bestmöglich orientieren können, macht sich das innovative Projekt Dash 2 Trade das Potenzial von künstlichen Intelligenzen und Big Data zunutze. Mit ihrer Hilfe können auch große Datenmengen besonders effizient nach Mustern untersucht werden. Zudem werden die Informationen für die Anleger besonders schnell und leicht verständlich aufbereitet. Somit können sie viel Zeit und Mühe für unter anderem Recherche, Berechnungen und Analysen sparen. Daher müssen sie auch nicht mehr so häufig die profitabelsten Anlageideen und gefährlichsten Risiken übersehen.

Dafür verwendet Dash 2 Trade ein ganzes Sortiment an originellen und einzigartigen Analysetools für Vorverkäufe, NFTs und andere Kryptowährungen. Innerhalb dessen werden auch diverse Nutzeroberflächen angeboten, wobei sich eine Rubrik auf die Vorverkäufe spezialisiert hat. Innerhalb dessen wird der Dash Score für eine Gesamtwertung des Presales und Tags für alle wichtigen Aspekte der Due Diligence angegeben. Hinzu kommen viele weitere Parameter wie Social-Media-Aktivität und -Follower sowie Listenfür größte Aktivität in den sozialen Medien, meiste Verkäufe und neuste Listings. Besonders praktisch sind auch die unterschiedlichen Filter für Audits, KYC, VC und Chains.

Aber auch Anfänger und Personen mit weniger Zeit können von Dash 2 Trade überdurchschnittlich profitieren. Denn innerhalb der Plattform werden auch diverse Lösungen für die Erzielung eines passiven Einkommens bereitgestellt. Zu diesen zählt unter anderem Social Trading, bei dem Handelssignale von professionellen Händlern angeboten werden. Hinzu kommen besonders leicht einstellbare Handelsroboter, mit denen selbst Anfänger schnell zurechtkommen sollen. Abgerundet wird es durch das Backtesting, bei dem die Profitabilität der Strategien auf historischen Kursverläufen überprüft werden können.

Bedeutende Kryptocommunity hinter Dash 2 Trade

Wie wichtige eine Community für den Erfolg von Kryptowährungen sind, wird an den Beispielen des Erfolgs der ursprünglichen Spaßwährungen in Form der Memecoins wie Dogecoin und Shiba Inu bewusst. Denn sie rangieren auch heute noch auf Platz 8 und 15 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Ein wesentlich größeres Potenzial könnte sich für seriöse Coins wie Dash 2 Trade ergeben.

Denn es ist aus der langjährigen Arbeit von Profitradern, Quants und Entwicklern von Learn2Trade entstanden. Dabei handelt es sich um eine Tradinggemeinschaft aus 70.000 Mitgliedern, welche von dem Team mit Handelssignalen, Analysen und mehr versorgt wurden. Dies Community sorgten auch für die beispiellose Nachfrage nach dem Vorverkauf in den ersten Presalephasen. Denn diese waren von dem Bloombergterminal der Kryptoassets schon innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Vorverkauf von Dash 2 Trade nur noch 5 Tage

Gegenwärtig sind die D2T-Token noch im Vorverkauf für einen Preis von 0,0533 USD erhältlich. Allerdings stehen aufgrund der besonders hohen Nachfrage lediglich noch Coins im Wert von 1,686 Mio. USD zum Kauf zur Verfügung. Denn das Finanzierungsziel für den Presale liegt bei insgesamt 13.420.750 USD, von denen es bereits 11.733.927,48 USD seit Oktober einnehmen konnte. Umso bedeutender ist die hohe Nachfrage im Vergleich zu vielen anderen Vorverkäufen, welche ins Stocken geraten sind. Denn momentan ist noch der Kryptowinter sowie ein Bärenmarkt, in dem gewöhnlich weniger Liquidität für hochriskante Anlageklassen bereitsteht.

Was kann man von Dash 2 Trade erwarten?

Das eifrige Team wird Anfang Januar ihre Alphaversion veröffentlichen, wobei dies noch vor der Freigabe des öffentlichen Handels stattfinden soll. Im Anschluss sollen bereits die ersten Listings an Kryptobörsen erfolgen, wobei diese schon offiziell bestätigt wurden. Das Erste von ihnen findet am 11. Januar statt. Zu den sicheren Handelsplätzen zählen unter anderem Uniswap, LBank, BitMart und ChangellyPro. Somit konnte Dash 2 Trade bereits die Qualitätsansprüche und Due Diligence mehrere bedeutender Kryptobörsen erfüllen. All diese positiven Nachrichten könnten dem Kurs innerhalb der ersten Tage zu massiven Kursanstiegen verhelfen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.