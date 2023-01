Wird 2023 das Jahr, in dem Kryptowährungen ihr Comeback feiern? Diese 3 Coins könnten schon bald um ein Vielfaches ansteigen

Der Jahresstart hätte für den Kryptomark nicht besser laufen können. Ein Tag nach dem Anderen wird im Plus geschlossen. Zum Wochenende hin steigt auch der Bitcoin im zweistelligen Prozentbereich an und lässt damit die psychologisch wertvolle 20.000 Dollar Marke weit hinter sich. Auch wenn aktuell noch nicht ausgeschlossen ist, dass es sich nur um eine Korrektur und nicht um das Ende des Bärenmarkts handelt, bringt der Jänner jede Menge Hoffnung für Krypto-Enthusiasten. Während bei den größten Coins nach Marktkapitalisierung noch nicht ganz klar ist, ob die Dynamik länger anhält, oder der Markt bald weiter fällt, kommen dennoch spannende ICOs auf, die Investoren auch kurzfristig sehr hohe Renditen einbringen können. In der Vergangenheit wurden hier schon häufig Renditen von mehreren tausend Prozent erzielt. Natürlich nur, wenn es sich dabei um ein Projekt handelt, das auch eine Zukunft hat und realisierbar ist. In diesem Artikel werden 3 Projekte vorgestellt, die diese Voraussetzungen erfüllen und je auf einen Markt setzen, dem noch erhebliches Wachstum bevorsteht.

C+Charge (CCHG)

C+Charge setzt beim Megamarkt der E-Mobilität an. Um die Klimaziele zu erreichen, sind sich alle Beteiligten einig, dass Verbrennungsmotoren bald der Vergangenheit angehören. Das größte Problem bei der E-Mobilität ist aktuell aber noch die mangelnde Ladesäulen-Infrastruktur. Auf der einen Seite gibt es zu wenig Ladesäulen, auf der anderen Seite gibt es bei den Vorhandenen auch keinen einheitlichen Standard zur Bezahlung. Das Team von C+Charge sieht hier erhebliches Verbesserungspotenzial und möchte neben dem Ausbau der Infrastruktur auch die Zahlung an den Ladesäulen vereinheitlichen.

Profitiere vom Megamarkt der E-Mobilität und sichere dir den CCHG im Presale.

Der größte Vorteil für Fahrer von E-Autos dürfte aber die Emissionsgutschrift sein, die man für das Fahren von Elektrofahrzeugen erhält. Diese Emissionsgutschriften werden nämlich bisher nur an die Betreiber der Ladestationen oder an die Autobauer ausgestellt. Diese machen daraus wiederum bares Geld. Mit C+Charge sollen die Emissionsgutschriften für den verringerten CO2-Ausstoß allerdings dem Fahrer selbst zugutekommen und der kann daraus bares Geld machen. Dieses Konzept macht den CCHG-Token zu einem Coin, der auf jeden Fall hohes Potenzial hat und beim Launch eine extreme Preissteigerung hinlegen könnte. Aktuell erhält man den CCHG auf der C+Charge Webiste im Presale für 0,013 USDT. In weiterer Folge wird der Preis weiter angehoben, bis der Coin am 31. März 2023 an den ersten Kryptobörsen gelistet wird und dort schon bald eine Kursrallye hinlegen könnte.

Jetzt CCHG im Presale vor der Preiserhöhung kaufen.

Calvaria – Duels of Eternity (RIA)

Wer sich den $RIA noch im Presale sichern möchte, sollte sich beeilen. Der Countdown auf der Website steht bei 17 Tagen. Dann endet der Vorverkauf des RIA, den man im Play 2 Earn Game Calvaria – Duels of Eternity verdienen kann. Im Calvaria-Universum können Spieler sich entscheiden, welcher Armee sie in der Unterwelt dienen wollen und mit NFT-Sammelkarten gegen andere Spieler antreten. Ihre Kreaturen können sie entweder aufleveln, oder am eigenen NFT-Marktplatz handeln. Durch den Handel und durch regelmäßige Turniere können weitere RIA-Token verdient werden. Calvaria – Duels of Eternity setzt aber nicht nur auf Krypto-Enthusiasten.

Jetzt noch vor der nächsten möglichen Kursrallye einsteigen und den $RIA noch für kurze Zeit im Presale sichern.

In der kostenlosen Version werden auch Gamer auf das Spiel aufmerksam, die bisher noch nichts mit Kryptowährungen oder Play 2 Earn zu tun hatten. Zusammen mit der Tatsache, dass es neben einer PC-Version auch eine mobile Version für das Spiel geben wird, könnte so schon bald ein Hype um das Game und den damit einhergehenden RIA-Token entstehen, der den Coin schon bald explodieren lassen könnte. Derzeit erhält man für einen USDT noch 30,77 RIA. Dass inzwischen schon weit mehr als 140 Millionen Coins verkauft wurden, spricht eine klare Sprache und zeigt, dass Investoren sich einig sind, dass der RIA das Potenzial hat, noch in diesem Jahr enorme Renditen einzubringen.

Tauche ein in das Calvaria-Universum und sichere dir deine $RIA noch für kurze Zeit im Presale.

Fight Out (FGHT)

Fight Out könnte schon bald die Fitnessbranche auf den Kopf stellen. Nachdem Move 2 Earn Coins lange nur durch Schritte verdient werden konnten, stürmt Fight Out schon bald die Fitnessstudios. Nutzer starten mit einem NFT, der sie selbst im Metaverse darstellen soll. Dieser Avatar-NFT profitiert von der harten Arbeit der User im realen Leben. Wer fleißig trainiert, stärkt damit seinen Charakter im Metaverse. So können Herausforderungen leichter gemeistert werden und man verschafft sich einen Vorteil, wenn man andere Nutzer zu einer Challenge herausfordert.

Mach dein Portfolio fit für 2023 und sichere dir $FGHT im Presale. Bis zu 50 % Bonus auf deine Einzahlung.

Für das Erreichen verschiedener Ziele werden User mit REPS-Token belohnt und neben dem Anreiz mit Coins bringt die Fight Out App auch eigene Trainingspläne mit, die individuell an die Ziele der User angepasst werden. Damit ist garantiert, dass die App nicht nur von einem kurzen Hype profitiert, sondern sich auch langfristig etablieren kann. Das macht den $FGHT-Token zu einem Coin, der bei seinem Launch um ein Vielfaches ansteigen und seinen Investoren extrem hohe Renditen einbringen könnte. Der FGHT ist zur Zeit noch in der ersten Stufe des Presales für 0,0166 USDT erhältlich. Auf die Einzahlung erhält man aktuell noch einen Bonus von bis zu 50 %. Wie hoch der Bonus ausfällt, hängt von der Höhe der Investition und der Sperrfrist der Coins ab, für die man sich entscheidet. Außerdem wird der FGHT-Preis in weiteren Stufen des Presales immer weiter angehoben, bis der Coin schließlich für 0,0333 USDT an den ersten Exchanges gelistet wird. Für Investoren der ersten Stufe bedeutet das bereits einen Buchgewinn von rund 100 %, der nach dem Listing allerdings noch deutlich höher steigen könnte.

Jetzt FGHT in der ersten Stufe des Presales kaufen und einen Bonus auf die Einzahlung erhalten.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.