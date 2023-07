Wird die EU-Krypto-Regulierung DeFi und NFTs ins Chaos stürzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Befinden wir uns an der Schwelle zu einem regulatorischen Debakel? Die kommende EU-Kryptowährungsregulierung übersieht eine entscheidende Größe – das Dezentrale Finanzwesen (DeFi). Dieses innovative Phänomen könnte eine Ausnahmeregelung verlangen. Sind die EU-Krypto-Gesetze bereit für die Herausforderung, die DeFi mit sich bringt und was bedeutet dies für Kryptoinvestoren? Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um keine spannenden Entwicklung zu verpassen.

EU-Krypto-Regulierungen haben DeFi übersehen

Die EU-Kommission hat mit der geplanten „Markets in Crypto Assets Regulation“ (MiCA) im Jahr 2020 erste Schritte zur Regulierung der Kryptowährungsbranche unternommen.

MiCA soll Anbieter zentralisierter Dienstleistungen, wie zum Beispiel Krypto-Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen, regulieren und ihnen bestimmte Pflichten auferlegen. Jedoch stellt sich die Frage, wie weit die MiCA DeFi-Anbieter und deren Geschäftsmodelle regulieren soll.

DeFi, eine entscheidende Innovation in der Finanzlandschaft, stellt derzeit die traditionellen Modelle auf den Kopf. Dezentrale Tauschplattformen und „Smart Contracts“ revolutionieren den Finanzsektor und stellen eine mögliche Lösung für die Risiken dar, die bei zentralisierten Modellen bestehen.

Das Problem, das sich hier stellt, ist, dass die MiCA-Regulierung nicht für DeFi vorgesehen ist. Während Anbieter zentralisierter Dienstleistungen durch MiCA reguliert werden sollen, wird DeFi, das durch vollständig dezentralisierte Dienstleistungen charakterisiert ist, in den Vorschriften der MiCA nicht berücksichtigt.

Potenzielle Risiken und Folgen der Nichtberücksichtigung von DeFi bei MiCA

Die AFME, eine Handelsorganisation, warnt vor den potenziellen Risiken, die sich aus der Nichtberücksichtigung von DeFi in der MiCA-Regulierung ergeben könnten. Dabei weist die Organisation darauf hin, dass die aktuelle Ausnahme von DeFi in der MiCA-Regulierung unbeabsichtigte Risiken für die Finanzstabilität mit sich bringen und unvorhergesehene Konsequenzen haben könnte.

Die AFME drängt die EU daher dazu, DeFi in die MiCA-Regulierung aufzunehmen und eine EU-Taxonomie für DeFi-Aktivitäten zu entwickeln. In diesem Zusammenhang soll eine umfassende Regulierungslösung formuliert werden, um die einzigartigen Herausforderungen von DeFi anzugehen.

MiCA und die Krypto-Investoren: Was die EU-Regulierung für Anleger bedeutet

Die EU-Regulierung durch die Markets in Crypto-Assets (MiCA) ist zweifellos ein bedeutendes Ereignis im Kryptosektor. Nach seiner Verabschiedung in 17 Monaten soll das neue Kryptogesetz umgesetzt werden. Doch was genau bedeutet diese Regulierung für die Anleger in Kryptowährungen?

Die MiCA wurde ins Leben gerufen, um einen klaren rechtlichen Rahmen für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen zu schaffen. Dazu gehört unter anderem die Pflicht zur Erlangung einer Lizenz, wenn sie innerhalb der EU operieren möchten. Zudem müssen sie ein sogenanntes „Whitepaper“ veröffentlichen, das detaillierte Informationen über ihren Geschäftsbetrieb und die Gestaltung der angebotenen Coins oder Token enthält. Diese Regelungen sollen in erster Linie den Verbraucherschutz stärken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der MiCA ist die Pflicht zur Trennung von Kunden- und Firmengeldern und die Notwendigkeit, Rücklagen zu bilden. Dies betrifft nicht nur Kryptobörsen, sondern auch Anbieter von Stablecoins. Dadurch sollen Anleger besser vor einem möglichen Zusammenbruch von Kryptoplattformen geschützt werden.

Zusätzlich plant die EU ein Energieeffizienzklassensystem für Kryptowährungen. Ausschlaggebend für die Einstufung soll der Energieverbrauch der jeweiligen Kryptowährung sein. Dadurch sollen Investoren eine bessere ökologische Orientierungshilfe bei ihrer Anlageentscheidung erhalten.

Zusammen mit der Krypto-Regulierung wurde auch die Geldwäscherichtlinie „Transfer of Fund“ (TFR) abgestimmt und angenommen. Dabei sind die Anbieter in Zukunft dazu verpflichtet, alle Kundentransaktionen zu melden und ab einem Betrag von 1.000 Euro auch zu verifizieren.

Fazit zur DeFi-Regulierung in MiCA

Obwohl die MiCA bereits viele Aspekte abdeckt, bleiben einige Themen wie NFTs und der DeFi-Bereich bisher unberücksichtigt. Hier könnte es in Zukunft weitere Regulierungen geben. Für Krypto-Investoren bedeutet die Einführung der MiCA insgesamt mehr Sicherheit und Transparenz, was den Sektor für viele wahrscheinlich attraktiver macht. Allerdings ist es wichtig, sich über die spezifischen Auswirkungen der neuen Regeln auf die eigenen Anlageentscheidungen zu informieren.

