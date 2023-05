World of Warcraft mit Metaverse in Mirandus von Gala

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die renommierte P2E-Spieleplattform Gala Games entwickelt aktuell ihr neues MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) Mirandus. Von diesem können schon jetzt einige erste Einblicke erhalten werden. Worum es sich bei dem P2E-Game genau handelt und was es von anderen unterscheidet, soll nun im Folgenden näher vorgestellt werden.

Was hat das MMORPG Mirandus von Gala Games zu bieten?

Das mittelalterliche P2E-Rollenspiel Mirandus in der Ego-Perspektive umfasst einige Farming- und Handwerkselemente. Zudem können die Spieler eine von den 1.650 Ländereien erwerben, um von kleinen Farmen bis zu riesigen Städten alles zu errichten.

Allerdings wurden laut der Mirandus Website schon 99 % der Landeinheiten verkauft. Zudem müssen auf diesen auch Häuser der passenden Größe gebaut werden, von denen jedoch bereits 99 % verkauft wurden.

Dabei erinnert das P2E-MMORPG Mirandus an das besonders erfolgreiche World of Warcraft (WoW), welches nicht wenige Spieler sehr süchtig gemacht hat. Zudem gab es bei auch damals schon die ersten Vorläufer des Play-to-Earn (P2E), bei dem sogenannte Goldfarmer ihre Ressourcen aus dem Game über den Marktplatz und Seiten wie eBay verkauft haben sowie dies teilweise noch immer tun.

Wie auch in anderen Kryptogames, etwa Star Atlas, wird in Mirandus für so gut wie jeder Aspekt des Games durch NFTs abgebildet. Dabei plant Gala Games ähnlich vorzugehen wie bei anderen Spielen, welche sich um die tokenisierten In-Game-Assets drehen.

In diesem Zusammenhang können die Spieler NFTs von fünf Rassen, Reittieren, Gebäuden, Fahrzeugen und mehr erwerben. Gekauft werden können die nicht fungiblen Token auf dem größten NFT-Marktplatz OpenSea für Preise von 299 GALA bis 150 ETH.

Allerdings kosten die Charaktere zwischen 0,139 ETH und 3,2 ETH, was für einige Spieler mit niedrigerem Einkommen ein Hindernis sein kann. Von den Charakteren wurden laut der Website von Mirandus die Elfen und Halblinge vollständig ausverkauft. Übrig sind nur noch 1 % der Menschen, 18 % der Zwerge und 26 % der Orks.

Dabei kommt die NFT-Kollektion des P2E-Rollenspiels Mirandus bei OpenSea auf ein Handelsvolumen von insgesamt 16.920 ETH. Gehalten werden die Assets von 17.386 Besitzern, von denen 9 % einzigartig sind.

Besonderheiten von Gala Games Rollenspiel Mirandus

Ein spannender Aspekt des P2E-Rollenspiels Mirandus liegt darin, dass im Gegensatz zu anderen MMORPGs keinerlei NPC (Nicht-Spieler-Charakter) abseits der Monster und Tiere vorkommen. Somit werden die Spieler alle wichtigen Rollen innerhalb des Games selbst einnehmen, während in klassischen Rollenspielen einige auch von dem Computer übernommen wurden.

So fertigen die Spieler auch die Waffen, Outfits und Ausrüstungen selbst. Damit dies möglich wird, müssen sie auf der Jagd Monster und Tiere töten, um auf diese Weise Gegenstände zu sammeln. Diese lassen sich dann über die Handwerkskünste zu weiteren Objekten umwandeln.

Allerdings macht der neuartige Ansatz das P2E-Spiel Mirandus auch etwas fragiler. Denn nun müssen alle wichtigen Rollen im Game von echten Nutzern ausgefüllt werden. Sollte sich das Spiel jedoch nur langsam verbreiten, würde sich dies möglicherweise in einer Beeinträchtigung des Spielerlebnis äußern. Dies könnte dann sich dann wiederum noch negativer auf die Verbreitung auswirken.

Das Team von Gala legt zudem besonderen Wert auf eine verbesserte Kommunikationsfähigkeit im Vergleich zu traditionellen MMORPGs, bei welchen die Gespräche über eine Chatfunktion abgewickelt werden. Stattdessen soll laut des leitenden Entwicklers, Michael McCarthy, in Mirandus eine Echtzeit-Kommunikation über Sprache ermöglicht werden. Denn auf diese Weise sollen der Austausch und das Spielerlebnis verbessert werden.

