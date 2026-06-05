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Wachstum oder Verlust?

Worldcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

07.06.26 19:43 Uhr
Worldcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet | finanzen.net

Bei einer frühen Investition in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,4811 USD 0,0668 USD 16,13%
Charts|News

Worldcoin kostete am 06.06.2025 1,064 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in WLD investierten, hätten nun 9.400,41 Worldcoin im Besitz. Die gehaltenen Worldcoin wären am 06.06.2026 3.894,54 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,4143 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,05 Prozent abgenommen.

Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com