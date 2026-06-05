Worldcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
07.06.26 19:43 Uhr
Bei einer frühen Investition in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Worldcoin kostete am 06.06.2025 1,064 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in WLD investierten, hätten nun 9.400,41 Worldcoin im Besitz. Die gehaltenen Worldcoin wären am 06.06.2026 3.894,54 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,4143 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,05 Prozent abgenommen.
Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
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