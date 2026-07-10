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Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

12.07.26 19:43 Uhr
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Engagements gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,4236 USD 0,0261 USD 6,58%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1,040 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 961,23 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,3975 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 382,05 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,80 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com