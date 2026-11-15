Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Krypto-Investition im Fokus

Anleger, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Am 18.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6856 USD.

Am 14.11.2025 war Worldcoin 0,7080 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.412,45 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,2540 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 358,76 USD wert. Damit wäre die Investition 64,12 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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