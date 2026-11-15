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Krypto-Investition im Fokus

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0.26 USD 0.01 USD 4.20 %
Charts | News

Am 14.11.2025 war Worldcoin 0,7080 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.412,45 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,2540 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 358,76 USD wert. Damit wäre die Investition 64,12 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Am 18.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6856 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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