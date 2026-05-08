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Krypto-Anlage im Fokus

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

10.05.26 19:43 Uhr
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,2829 USD 0,0125 USD 4,64%
Charts|News

Worldcoin wurde am 09.05.2025 zu einem Wert von 1,139 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in WLD investiert hat, hat nun 878,28 Worldcoin im Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 09.05.2026 gerechnet (0,2704 USD), wäre das Investment nun 237,49 USD wert. Das entspricht einem Minus von 76,25 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Bei 1,939 USD erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com