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Worldcoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

05.07.26 19:43 Uhr
Worldcoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
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Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 0,8742 USD. Bei einem Investment von 100 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,39 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48,60 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.07.2026 auf 0,4249 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,40 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com