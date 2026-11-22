Lukrative WLD-Investition?

Vor Jahren Worldcoin gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 21.11.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2280 USD. Am 16.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6698 USD.

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 0,5929 USD. Bei einem WLD-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.866,88 Worldcoin in seinem Depot. Die gehaltenen Worldcoin wären am 21.11.2026 3.845,82 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,2280 USD lag. Das entspricht einer Einbuße um 61,54 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf WLD/USD

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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