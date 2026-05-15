Worldcoin: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Langfristige Investition

Bei einem frühen Worldcoin-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1,111 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.004,77 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.162,91 USD, da Worldcoin am 16.05.2026 0,2402 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -78,37 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Worldcoin am 09.09.2025 bei 1,939 USD..

Redaktion finanzen.net