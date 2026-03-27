Worldcoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Performance im Blick

Vor Jahren in Worldcoin investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Worldcoin wurde am 28.03.2025 bei 0,8413 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 1.188,68 Worldcoin im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 319,71 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.03.2026 auf 0,2690 USD belief. Damit wäre das Investment 68,03 Prozent weniger wert.

Am 27.03.2026 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2508 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net