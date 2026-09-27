Worldcoin: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Worldcoin gewesen.
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Am 26.09.2025 war Worldcoin 1,286 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77,76 WLD im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,68 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 26.09.2026 auf 0,5231 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,32 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 02.10.2025 bei 1,349 USD.
Redaktion finanzen.net
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