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Investition im Fokus

Worldcoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Worldcoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0.39 USD 0.00 USD -1.17 %
Charts | News

Am 12.09.2025 notierte Worldcoin bei 1,660 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 602,56 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,3995 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,72 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -75,93 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 1,601 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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