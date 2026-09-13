Worldcoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Investition im Fokus

13.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Engagement gewesen.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 1,601 USD.

Am 12.09.2025 notierte Worldcoin bei 1,660 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 602,56 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,3995 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,72 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -75,93 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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