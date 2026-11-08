DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 68.070 +0,1%Euro 1,1139 -0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnendes WLD-Investment?

Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wer vor Jahren in Worldcoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0.33 USD -0.01 USD -2.68 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0,8306 USD wert. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,40 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären am 07.11.2026 40,26 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,3344 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 59,74 Prozent gleich.

Bei 0,2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,8291 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.