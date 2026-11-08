Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Lohnendes WLD-Investment?

08.11.26 19:43 Uhr

Wer vor Jahren in Worldcoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Bei 0,2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,8291 USD.

Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0,8306 USD wert. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,40 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären am 07.11.2026 40,26 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,3344 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 59,74 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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