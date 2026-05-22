Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Langfristige Investition

So viel hätten Investoren mit einer frühen Worldcoin-Investition verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1,355 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 73,81 Worldcoin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21,99 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 23.05.2026 auf 0,2978 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,01 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Am 09.09.2025 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net