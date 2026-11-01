Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Krypto-Investition im Blick

01.11.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Einstieg gewesen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 0,8426 USD und wurde am 02.11.2025 erreicht.

Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 0,7997 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12.505,33 WLD im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.985,25 USD, da Worldcoin am 31.10.2026 0,3986 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50,15 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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