DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.497 +0,6%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Investition im Blick

Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Einstieg gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0.39 USD -0.01 USD -1.59 %
Charts | News

Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 0,7997 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12.505,33 WLD im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.985,25 USD, da Worldcoin am 31.10.2026 0,3986 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50,15 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 0,8426 USD und wurde am 02.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.