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XRP-ETF

BlackRock und XRP unter der Lupe: Kommt der große ETF-Coup noch 2026?

BlackRock und XRP unter der Lupe: Kommt der große ETF-Coup noch 2026?

BlackRock hat bislang keinen XRP-ETF aufgelegt, während Konkurrenten bereits entsprechende Produkte am US-Markt anbieten. Spekulationen über einen möglichen Einstieg halten dennoch an.

  • BlackRock hat bislang keinen Antrag für einen eigenen XRP-ETF eingereicht
  • Sieben US-Spot-XRP-ETFs verwalteten zuletzt zusammen rund 1,77 Milliarden US-Dollar
  • BlackRock nennt die Kundennachfrage als wichtigstes Kriterium für neue Krypto-Produkte

BlackRock hält sich bei XRP bislang zurück

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock ist bislang nicht in den Markt für XRP-ETFs eingestiegen. Während mehrere Konkurrenten bereits börsengehandelte Produkte auf XRP anbieten, gibt es von BlackRock weiterhin keinen entsprechenden Antrag. 24/7 Wall St. berichtete Ende September, dass sieben Spot-XRP-ETFs in den USA zusammen Vermögenswerte von rund 1,77 Milliarden US-Dollar verwalteten. Zu den Anbietern gehören unter anderem Bitwise und Grayscale. BlackRock habe dagegen bislang keinen Antrag für einen XRP-ETF eingereicht.

Die Unterlagen der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) bestätigen, dass entsprechende Produkte anderer Anbieter bereits am Markt sind. Der Bitwise XRP ETF ist an der NYSE Arca unter dem Kürzel XRP gelistet und soll Anlegern Zugang zur Wertentwicklung von XRP ermöglichen, ohne dass diese die Kryptowährung unmittelbar halten müssen. Auch der Grayscale XRP Trust ETF wird seit November 2025 an der NYSE Arca gehandelt.

Kundennachfrage für BlackRock entscheidend

Ein konkreter Zeitplan für einen XRP-ETF von BlackRock ist bislang nicht bestätigt. Robbie Mitchnick, Head of Digital Assets bei BlackRock, hatte laut 24/7 Wall St. bereits im September 2025 mehrere Faktoren genannt, die bei der Einführung neuer Krypto-Produkte eine Rolle spielen. Dazu zählen die Kundennachfrage, die Marktkapitalisierung und Liquidität des jeweiligen digitalen Vermögenswerts, dessen Marktreife sowie die Eignung für ein Anlageportfolio. Die Kundennachfrage habe dabei die höchste Priorität.

Spekulationen über einen möglichen späteren Einstieg stammen unter anderem aus der Branche. Steven McClurg, CEO des konkurrierenden Anbieters Canary Capital, hatte Anfang 2026 einen möglichen Antrag BlackRocks Ende 2026 oder Anfang 2027 ins Spiel gebracht. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Ankündigung BlackRocks. Eine bestätigte Entscheidung für einen XRP-ETF liegt bislang nicht vor.

BlackRock konzentriert Krypto-Angebot auf Bitcoin und Ethereum

BlackRock ist auf dem Markt für Krypto-Anlageprodukte bereits aktiv. Über die Marke iShares bietet der Vermögensverwalter unter anderem den iShares Bitcoin Trust ETF an, dessen Vermögen überwiegend aus Bitcoin besteht. Hinzu kommt der iShares Staked Ethereum Trust ETF, der Anlegern Zugang zu Ether sowie möglichen Staking-Erträgen verschaffen soll. Auf der aktuellen Übersichtsseite von iShares für digitale Vermögenswerte wird dagegen kein XRP-Produkt angeboten.

Damit bleibt die Ausgangslage für Anleger eindeutig: XRP-ETFs anderer Anbieter sind in den USA bereits verfügbar, ein entsprechendes Produkt von BlackRock ist bislang jedoch nicht bestätigt. Ob der Vermögensverwalter sein Angebot künftig um XRP erweitert, bleibt offen. Die bisher kommunizierten Kriterien BlackRocks machen vor allem die tatsächliche Kundennachfrage zu einem zentralen Faktor für die Einführung weiterer Krypto-Produkte.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

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11.01.19 BlackRock Hold Deutsche Bank AG
08.09.17 BlackRock Overweight Barclays Capital
19.10.16 BlackRock Buy UBS AG
09.09.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG
16.06.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG

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