XRP Kurs Prognose: Kann der Coin von Ripple nun zu alter stärke zurückfinden?

Aktuell hat die fortlaufende Konsolidierung im Krypto-Markt dazu geführt, dass der XRP-Preis bei 0,42 $ eine Supportzone gefunden hat. Diese Unterstützung, kombiniert mit weiteren technischen Faktoren wie der absteigenden Kanaltrendlinie und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level, bildet eine robuste Zone für die Akkumulation. Die gegenwärtige Seitwärtsbewegung des XRP-Preises wird durch ein Kanalmuster charakterisiert.

Die Preisabweisung in der Nähe der Unterstützungstrendlinie deutet darauf hin, dass Trader auf diesem Niveau ansammeln, was die Wahrscheinlichkeit einer bullischen Trendwende steigert. Zudem führt ein erneuter Anlauf auf die Unterstützungstrendlinie typischerweise zu einer Erholung hin zur oberen Trendlinie. Daher könnte man erwarten, dass der XRP-Preis um 8 % ansteigt und die obige Trendlinie anpeilt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird die Kryptowährung jedoch bei 0,42 $ gehandelt und trifft auf einen sofortigen Widerstand bei 0,43 $ und dem 200-Tage-EMA. Ein potenzieller Durchbruch durch diesen Widerstand, der mit einer Tageskerze bestätigt wird, die darüber schließt, würde den Bullen eine solide Basis für das Erreichen des oben genannten Ziels bieten.

Rechtsstreit zwischen Ripple und SEC weiter ungeklärt

In dem fortwährenden Rechtskonflikt zwischen Ripple, dem Unternehmen hinter der Blockchain-Technologie, und der Securities Exchange Commission (SEC) treten ständig neue Faktoren zu Tage, wobei beide Parteien versuchen, Mängel in der Argumentationsweise des anderen zu entlarven.

Stuart Alderoty, Ripples Hauptrechtsoffizier, äußerte sich in einem Tweet vom 13. Mai kritisch über die SEC und deren Standpunkt zur gemeinsamen Unternehmensthese, dabei zog er Parallelen zum gescheiterten Argumentationsversuch der Behörde im „Howey“-Fall, der 1946 vom Obersten Gerichtshof verhandelt wurde.

In besagtem Fall plädierte die SEC, dass eine Beteiligung an einem gemeinsamen Unternehmen nicht erforderlich sei, solange eine Interessensgemeinschaft existiert, ein Standpunkt, den der Oberste Gerichtshof ablehnte. Infolgedessen betonte Alderoty, dass die SEC sowohl damals als auch aktuell in Bezug auf XRP im Irrtum sei.

Alderoty argumentierte, dass eine gemeinsame Interessenslage nicht gleichzusetzen ist mit einem gemeinsamen Unternehmen und dass die SEC fälschlicherweise behauptet, dass sämtliche XRP-Inhaber Teil eines gemeinsamen Unternehmens sind. Er beschuldigte die Aufsichtsbehörde, den sogenannten Howey-Test, der bestimmt, ob eine Transaktion als Investitionskontrakt gilt, falsch auszulegen. Ripple’s Rechtsbeistand behauptet, dass die SEC die Definition des Howey-Tests über deren ursprüngliche Bedeutung hinaus erweitert.

In 1946, in its Sup Ct “Howey” brief, the SEC unsuccessfully argued that an investment in a “common enterprise” was unnecessary provided there was a “community of interest”. The SEC was wrong then and it is still wrong now. Common Interest ≠ Common Enterprise. pic.twitter.com/RvH50b6Yjv — Stuart Alderoty (@s_alderoty) May 13, 2023

Während sich der Rechtsstreit ins dritte Jahr zieht, hat die SEC argumentiert, dass die Austauschbarkeit von XRP als Beweis für ein gemeinsames Unternehmen herangezogen werden kann. Die Behörde argumentiert, dass alle XRP-Einheiten austauschbar sind und deren Wert kollektiv schwankt, was sie zu Teilnehmern eines gemeinsamen Unternehmens macht. Bill Morgan, ein Anwalt mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen, reagierte auf Alderotys Tweet und wies darauf hin, dass die SEC auf ein Argument zurückgreift, das vom Obersten Gerichtshof bereits verworfen wurde.

Analysten sagen Rallye von XRP im Vergleich zu Bitcoin vorraus

Die Leistung von XRP seit Anfang April war im Vergleich zu Bitcoin merklich schwächer. Dies resultierte in einem signifikanten Verlust des XRP/BTC-Paars in den vergangenen fünf Wochen. Trotz der enttäuschenden Performance ändert dies nichts an der positiven Beurteilung einiger Analysten in Bezug auf den Token.

Cryptoes wies in einem Tweet die Krypto-Community darauf hin, dass das Wochen-Diagramm des XRP/BTC-Paares ein bedeutendes Unterstützungsniveau aufweist. Das Chart zeigte, dass der XRP-Preis seit dem 3. April im Verhältnis zum Bitcoin-Preis zurückgegangen ist. Jedoch könnte diese Unterstützungsstufe einen weiteren Preisverfall des XRP-Tokens verhindern, da sie den möglichen Bodenwert repräsentiert. Er ergänzte, dass sich der Token für einige Wochen konsolidieren könnte, bevor er eine Aufwärtsbewegung startet.

Ein weiterer anerkannter Krypto-Analyst, Egrag, hat eine abweichende Meinung zu Cryptoes. Er ist der Ansicht, dass der Markt aktuell einen negativen Trend zeigt. Er stützt seine Meinung auf die Entwicklung zweier einfacher gleitender Durchschnitte (SMAs), nämlich des 20er und des 100er gleitenden Durchschnitts.

Laut Egrag setzen die 20 Simple Moving Averages den Coinpreis unter Abwärtsdruck. Der 100er gleitende Durchschnitt stellt einen starken Widerstand gegen den aktuellen XRP-Preis dar. Es könnte für den Token eine Herausforderung sein, diesen Widerstand zu überwinden. Doch die Zukunft wird zeigen, ob XRP eine Aufwärtsbewegung verzeichnen kann, um den absteigenden Kurs zu durchbrechen.

