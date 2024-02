XRP Kurs Prognose: Kein neues Allzeithoch für den Coin von Ripple?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am digitalen Währungsmarkt hat man derzeit viele Gründe, sich zu freuen. Wer in Kryptowährungen investiert ist, hat in den letzten Monaten einmal mehr hohe Gewinne einfahren können. Zumindest bei den meisten Coins. Zwar sind diejenigen, die im Jahr 2021 an der Spitze des Hypes eingestiegen sind, noch immer im Minus, das könnte sich aber schon bald ändern. Für die kommenden zwei Jahre wird bei den meisten Coins ein neues Allzeithoch erwartet, das um ein Vielfaches höher als das bisherige sein soll. Ob XRP – der Coin von Rippe – auch zu denen gehören wird, die neue Höchstände erreichen, ist jedoch fraglich.

Beeinflusst der Rechtsstreit den XRP Kurs wirklich?

Viele Investoren, die auf XRP setzen, sind der Meinung, dass der Kurs nur wegen des andauernden Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC unter Druck steht. Ein Blick auf den Chart zeigt allerdings, dass das Verfahren zwar immer wieder einen kurzfristigen Impuls liefert, der den Kurs nach oben oder unten hin ausbrechen lässt, nachhaltig ist dieser aber nicht.

(Kursverlauf XRP 2020 bis heute – Quelle: Coinmarketcap)

Zwar hat es in den letzten Jahren, seit der Rechtsstreit zwischen der Behörde und Ripple läuft, immer wieder Entwicklungen rund um das Verfahren gegeben, die den Kurs beeinflusst haben, der Chart zeigt aber deutlich, dass die wichtigsten Ereignisse, wie die Klageerhebung und der Teilsieg von Ripple den Kurs nie nachhaltig beeinflusst haben. Nachdem am 22. Dezember 2020 Anklage gegen Ripple erhoben wurde, ist der Kurs von 0,60 Dollar auf 0,20 Dollar gefallen.

Nachdem Ripple im Juli letzten Jahres einen Teilsieg gegen die Behörde erwirken konnte, bei dem entschieden wurde, dass die öffentlich gehandelten XRP keine Wertpapiere sind, ist der Kurs um rund 80 % gestiegen. In beiden Fällen war nach je 2 Monaten nichts mehr von den Auswirkungen des Verfahrens zu spüren. Die Verluste im Jahr 2020 wurden bis Februar 2021 wieder aufgeholt, die Gewinne vom Juli letzten Jahres waren nach 2 Monaten ebenfalls wieder Geschichte.

Profitiert XRP von CBDCs?

Ein weiterer Punkt, der unter Anlegern weit verbreitet ist, ist die Annahme, dass der XRP-Kurs von der CBDC-Einführung weltweit profitieren wird. CBDCs sind digitales Zentralbankgeld wie der digitale Euro und der digitale Dollar. Zwar wird an diesen seit Jahren gearbeitet, die Annahme, dass in den nächsten 5 – 10 Jahren jede Transaktion über digitale Zentralbankwährungen laufen wird, ist dabei aber aus der Luft gegriffen.

NEW : Former President Donald Trump announces that, if re-elected, he will NEVER allow the creation of a CBDC. #Bitcoin pic.twitter.com/4Ld5rHueuG — Swan Media (@Swan) January 18, 2024

Neben Trump – der in den USA schon bald wieder als Präsident gewählt werden könnte – sprechen sich auch in anderen Teilen der Welt immer mehr Menschen gegen CBDCs aus, sodass es wohl eher eine Möglichkeit für das Interbankengeschäft bleiben wird. Ob und in welcher Form Ripple und der XRP-Kurs davon profitieren werden, ist fraglich. Zwar arbeitet das Unternehmen auch jetzt schon mit einigen Banken und Regierungen zusammen, die Auswirkungen auf den Kurs waren dabei aber immer überschaubar.

Alles in allem muss XRP seine besten Tage zwar noch nicht hinter sich haben und der Top 10 Coin kann in diesem Bullrun sicher auch wieder Gewinne einbringen, ob er dabei aber zu den Top Performern zählen wird, ist fraglich. Auch ein neues Allzeithoch scheint nicht so schnell wieder erreicht zu werden, wie es bei anderen Coins der Fall sein wird. Year to Date liegt XRP mit mehr als 12 % im Minus, während Bitcoin und Ethereum je um rund 18 % zugelegt haben. Auch jenseits der Top 10 wird es heuer wieder zahlreiche Kryptowährungen geben, die deutlich höhere Renditen als der Coin von Ripple einbringen werden. Derzeit deutet zum Beispiel beim $TUK-Token alles darauf hin, als würde hier schon bald eine Kursexplosion folgen.

Ist TUK die bessere Wahl als XRP?

Welcher Coin die “bessere Wahl” ist, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, da natürlich viele Kryptowährungen eine bessere Rendite erzielen können als XRP, allerdings bieten Coins in den Top 10 natürlich deutlich mehr Sicherheit, da sie seit Jahren relevant sind. Neuere Coins wie $TUK sind dagegen riskanter, können dafür aber die Rendite von XRP um ein Vielfaches übertreffen. $TUK ist der native Token von eTukTuk, einem Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Millionen von TukTuks, die in Entwicklungsländern auf den Straßen sind, zu elektrifizieren. Der $TUK-Token soll dabei als Zahlungsmittel an den Ladesäulen integriert werden.

($TUK-Presale – Quelle: eTukTuk-Website)

Die Idee, in Sachen Klimaschutz dort anzusetzen, wo es dringend nötig ist und die Standards noch nicht so hoch sind wie hierzulande, begeistert Investoren. eTukTuk hat nicht nur ein erschwingliches elektrisches TukTuk entwickelt, sondern baut auch die entsprechende Ladeinfrastruktur aus, wodurch die Nachfrage nach dem $TUK-Token nach und nach immer weiter steigen dürfte.

$TUK ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren noch die Möglichkeit haben, zum günstigen Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Analysten vermuten einen Anstieg um bis zu 1.000 %, wobei schon während des Presales ein Buchgewinn realisiert werden kann, wenn man frühzeitig ansteigt, da der Tokenpreis bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird.

