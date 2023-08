XRP Kurs Prognose: Widersetzt sich XRP der bärischen Stimmung am Markt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

XRP – die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung – scheint ihren Boden inzwischen im Bereich um 0,50 Dollar gefunden zu haben. Seit der Rallye nach dem Urteil im Prozess mit der SEC ist der Kurs von seinem Hoch von 0,88 Dollar wieder stark eingebrochen. Nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde Berufung eingelegt hat, ist von den Gewinnen durch das erste Urteil so gut wie nichts mehr übrig. Geht es von hier aus nur noch weiter nach oben für XRP, oder drückt die schlechte Stimmung am Markt auch auf den Coin von Ripple?

Nur noch für kurze Zeit $SONIK zum günstigen Vorverkaufspreis kaufen.

Es hätte die Rallye des Jahres werden können, als Ripple im Rechtsstreit mit der SEC ein Teilsieg zugesprochen wurde und die öffentlich gehandelten XRP laut der Richtierin nicht als Wertpapiere eingestuft werden sollten. Die Krypto-Community hat dem Urteil nach über 2 Jahren Rechtsstreit entgegengefiebert, da die US-Börsenaufsichtsbehörde inzwischen auch Coinbase und Binance – unter anderem wegen unregistriertem Wertpapierhandel – angeklagt hat.

Das Urteil hat zwar zu Beginn eine Euphorie ausgelöst, inzwischen notiert XRP aber wieder in etwa auf demselben Niveau wie vor der Entscheidung. Zumindest wurden im Laufe des Jahres auch schon früher immer wieder Spitzen im Bereich um 0,50 Dollar erreicht. Bildet das Hoch des letzten Jahres nun den neuen Boden, könnte es von hier aus weiter bergauf gehen für XRP.

Year to Date liegt XRP mit mehr als 55 % im Plus und ist damit mit Bitcoin gleichauf, der in diesem Jahr 56 % im Plus liegt. ETH hat diesen Wert heuer auch schon erreicht, liegt aber inzwischen nur noch mit 37 % im Plus. Damit ist XRP einer der wenigen Top Coins, der es heuer mit der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung aufnehmen kann. Noch deutlich besser hat in den Top 10 nur Solana (SOL) abgeschnitten. Eine Einigung mit der SEC wäre wichtig, um auch auf dem amerikanischen Markt wieder Fuß zu fassen.

Die Klagen der US-Börsenaufsichtsbehörde gegen Binance und Coinbase haben dafür gesorgt, dass viele Kryptobörsen XRP aus dem Programm genommen haben. Binance hat den Handel nach dem Urteil zwar direkt wieder ermöglicht, viele andere Exchanges bleiben aber aus, bis wieder Klarheit herrscht. Die schwere Zugänglichkeit von XRP für viele Interessenten dürfte auch für weitere Gewinne nicht unbedingt förderlich sein.

Wall Street Memes steht vor dem Listing – Jetzt noch im Presale einsteigen.

Aktuell notiert der Kurs im Bereich der EMA-Linie der letzten 200 Tage, die derzeit bei 0,5250 Dollar liegt. Fällt der Kurs unter dem Druck, dem der gesamte Kryptomarkt derzeit unterliegt, nachhaltig unter diesen Wert, könnte es schwer werden, diesen wieder zu durchbrechen. Zumindest kurzfristig.

Langfristig gesehen hat XRP dennoch gute Chancen, die 1 Dollar Marke wieder zu übersteigen. Der Anwendungsfall hat vor allem in Zeiten, in denen immer mehr Länder mit digitalen Währungen experimentieren und Ripple mit zahlreichen Banken zusammenarbeitet, langfristig gesehen viel Potenzial, den Kurs zu verdoppeln. Für die Kursziele von bis zu 500 Dollar, die teilweise ausgesprochen wurden, wird es aber eher nicht reichen. Derart hohe Renditen werden in so kurzer Zeit bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nicht mehr erreicht.

Altcoins mit höherem Kurspotenzial

Auch wenn XRP im Laufe der Zeit eine Rendite von 100 % einbringen könnte und als fünftgrößte Kryptowährung der Welt sicherer ist als viele Altcoins, die leichter wieder von der Bildfläche verschwinden können, bringen diese dafür oft weitaus höheres Gewinnpotenzial.

Vor allem im Bereich der Meme Coins werden Tag für Tag Renditen von weit mehr als 1.000 % erzielt. Vor allem Wall Street Memes ($WSM) und $SONIK zeigen sich bereits im Vorverkauf äußerst bullisch und könnten schon bald nach dem Launch eine Kursexplosion hinlegen.

Wall Street Memes beendet den größten Presale in diesem Jahr

Es war wahrscheinlich der größte Vorverkauf eines Meme Coins, den die meisten im Krypto Space je gesehen haben. Mehr als 25 Millionen Dollar wurden mit $WSM Token bereits im Vorverkauf umgesetzt. Das liegt daran, dass Wall Street Memes ($WSM) eine der stärksten Communities unter den Meme Coins hinter sich hat. Mehr als eine Million Follower auf X und Instagram können die offiziellen Accounts vorweisen.

Da die Community bekanntlich das Wichtigste ist, um einen Meme Coin erfolgreich zu machen, spekulieren zahlreiche Analysten und Youtuber bereits, ob es sich hier tatsächlich um den nächsten PEPE handeln könnte. Sogar Elon Musk hat schon auf zahlreiche Tweets von Wall Street Memes reagiert, sodass nicht ausgeschlossen ist, dass er auch vom Token begeistert sein könnte. Was das für einen Meme Coin bedeutet, wenn Musk auf ihn aufmerksam wird, hat die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt .

Jetzt Wall Street Memes noch für kurze Zeit im Presale kaufen.

Sonik Coin – Von 0 auf 100 Millionen Dollar, so schnell wie kein anderer?

Von 0 auf 100 Millionen Dollar – schneller als das je einem Meme Coin gelungen ist. So steht es auf der Website. Das Ziel des Teams hinter $SONIK ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Inzwischen erreichen immer mehr Meme Coins die 100 Millionen Dollar Marke und der Sonik Coin bringt gute Voraussetzungen dafür mit.

Nur noch 9 Tage: Sichere dir jetzt $SONIK zum günstigen Vorverkaufspreis.

Im Presale wird die Hälfte der Token für rund 2 Millionen Dollar angeboten. Damit kommt $SONIK auf eine Marktkapitalisierung von rund 4 Millionen Dollar beim Launch. 40 % der Token sind für Staking-Rewards vorgesehen. Das bedeutet, dass Käufer ihre Token staken können und dafür eine Belohnung in Form von zusätzlichen Token erhalten. Damit unterscheidet sich $SONIK ganz klar von den meisten anderen Meme Coins.

Auch die Liquidität an den dezentralen Kryptobörsen ist gesichert. 10 % der Token sind dafür vorgesehen, sodass ein Liquiditätspool von 400.000 Dollar beim Launch sichergestellt ist. Dadurch ist ein effizienter Handel gewährleistet, der auch hohem Volumen standhält. Damit scheint $SONIK alle Zutaten mitzubringen, die es für einen Anstieg auf 100 Millionen Dollar braucht. Für Käufer aus dem Presale würde das einen Anstieg um das 25-fache bedeuten, wenn es gelingt, dieses Ziel zu erreichen.

Jetzt noch für kurze Zeit $SONIK im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.