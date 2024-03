XRP Kurs Prognose: Wird die 1 Dollar Marke jemals wieder geknackt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Frust bei Investoren, die XRP halten, wächst. Während die meisten Kryptowährungen erhebliche Wertsteigerungen in den letzten Monaten hingelegt und ihren Kurs teilweise vervielfacht haben, will der Coin von Ripple einfach nicht in die Gänge kommen. Kurzfristige Ausbrüche auf über 0,70 Dollar hat es im letzten Jahr drei Mal gegeben, lange gehalten haben diese aber nie. Zwar konnte man auch mit XRP in den letzten 6 Monaten Gewinne erzielen, die Rendite ist aber im Vergleich zu den anderen Coins aus den Top 10 eher mager. Wird der Coin jemals wieder auf 1 Dollar steigen?

Schlechteste Performance

XRP belegt Platz 6 im Ranking der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. In den Top 10, von Bitcoin bis AVAX, hat es keinen Coin gegeben, der in den letzten sechs Monaten schlechter als XRP performt hat. Der Bitcoin-Kurs ist genau wie der ETH-Kurs in dieser Zeit um über 150 % gestiegen. Solana (SOL) und Avalanche (AVAX) konnten ihren Wert in dieser Zeit sogar mehr als verfünffachen (x5) und sogar der Meme Coin DOGE hat um mehr als 240 % zugelegt. Im gleichen Zeitraum hat XRP gerade einmal 17 % Rendite eingebracht. Auch ein längerer Betrachtungszeitraum ändert daran nichts. Auf Jahressicht beläuft sich das Plus sogar nur auf 6 %.

(XRP Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

In Zeiten, an denen es am Kryptomarkt nicht viel zu holen gegeben hat, ist das natürlich kein Problem und diejenigen, die von XRP überzeugt sind, haben den Coin natürlich gerne behalten. Jetzt, wo die meisten Coins ihren Wert vervielfachen, ist es für diejenigen, die an XRP festhalten, natürlich frustrierend zu sehen, dass alle anderen Coins explodieren. Das dürfte früher oder später dazu führen, dass sich immer mehr Investoren dazu entscheiden, auf Alternativen zu setzen.

Rechtsstreit nur eine “Ausrede?”

Viele stützen sich gerne darauf, dass der Rechtsstreit zwischen Ripple, dem Unternehmen hinter XRP, und der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC den Kurs unter Druck setzt und es zur Rallye kommt, wenn es zu einer Einigung kommt. Dabei hat die Vergangenheit inzwischen mehrfach gezeigt, dass der Kurs zwar auf die Entwicklungen rund um den Rechtsstreit reagiert, die Auswirkungen aber nicht nachhaltig sind. Zwei Monate, nachdem XRP gecrasht ist, weil die Behörde Klage eingereicht hat, hat sich der Kurs wieder erholt, obwohl der Rechtsstreit bis heute andauert.

Umgekehrt hat es auch einen Pump gegeben, als ein Gericht entschieden hat, dass die öffentlich gehandelten Coins nicht als Wertpapiere einzustufen sind, der ebenfalls nach zwei Monaten wieder Geschichte war. Der jahrelange Stillstand führt auch dazu, dass Investoren, die eine Gelegenheit bekommen, mit einem Plus auszusteigen, diese auch nutzen werden, sodass es bei einem Pump auch immer schnell zu Gewinnmitnahmen kommt.

Bullishe Alternativen

Wie ein Blick auf die Zahlen der 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt, wäre es egal gewesen, welchen anderen Coin man genommen hätte, alle haben im letzten Jahr höhere Renditen als XRP eingebracht und das dürfte sich auch im kommenden Jahr nicht ändern. Wahrscheinlich wird auch der XRP Kurs während dieses Bullruns steigen und vielleicht sogar die 1 Dollar Marke knacken, die meisten Altcoins und Bitcoin werden aber wahrscheinlich auch in Zukunft besser performen.

(XRP Kursverlauf im Vergleich zu Bitcoin – Quelle: Coinmarketcap)

Auch jenseits der Top 10 gibt es zahlreiche Coins, die auch die Performance von Bitcoin, Ethereum und Solana noch weit übertreffen können. Dabei zeigt sich derzeit vor allem ein Trend zu Meme Coins, die auf Solana basieren. Hier werden in letzter Zeit Renditen von tausenden Prozent oft innerhalb weniger Tage erzielt und bei Slothana ($SLOTH) sieht es derzeit danach aus, als könnte ein solcher Anstieg ebenfalls bevorstehen.

Slothana vor Kursexplosion?

Slothana ist ein Meme Coin, der auf Solana basiert und derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Wer den Markt in den letzten Wochen mitverfolgt hat, dürfte mitbekommen haben, dass ICOs (Initial Coin Offerings) im Solana-Ökosystem häufig extrem hohe Gewinne innerhalb kurzer Zeit eingebracht haben. Book of Meme (BOME) ist innerhalb von zwei Tagen auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen und auch bei SLERF konnten frühe Käufer extrem hohe Renditen erzielen. Nun sieht es so aus, als könnte es bei Slothana ($SLOTH) zu ähnlich Gewinnen kommen.

(SLOTH kaufen – Quelle: Slothana-Website)

Interessenten haben die Möglichkeit, SOL an die angegebene Wallet zu überweisen und erhalten dafür ihre $SLOTH-Token vor dem Listing an den Kryptobörsen. Nach dem Launch kann es oft schon innerhalb weniger Stunden zu einer massiven Kurssteigerung kommen, sodass Gewinne von weit über 1.000 % durchaus möglich sind. Die Tatsache, dass Anleger innerhalb von 3 Tagen SOL im Wert von über 2,3 Millionen Dollar in den Presale gesteckt haben, macht schnell deutlich, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin auf Solana handeln könnte.

