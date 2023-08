XRP Kurs Prognose: XRP verliert zweistellig in einer Woche, während XRP20 auf 600.000 $ explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der XRP Preis befindet sich aktuell in einer wichtigen Kurszone. Währenddessen baut ein neues Krypto-Projekt namens XRP20 Momentum auf und konnte schon rund 600.000 $ einsammeln. Damit nähert sich der Presale rasant dem Mindestziel im Vorverkauf bei 1,85 Millionen $.

XRP, die Kryptowährung, die den XRP Ledger antreibt, der von Ripple schon 2011 eingeführt wurde, fiel nach Daten von Coingecko in den letzten sieben Tagen um mehr als 10 %.

Mit einem aktuellen Kurs von 0,63 $ ist XRP schon über 30 % unter dem Verlaufshoch aus 2023 zurückgefallen. Dies wurde Mitte Juli bei rund 0,93 $ markiert. Die Rallye endete auf dem Verlaufshoch, nachdem die zuständige Bezirksrichterin in den USA Ripple Labs einen Teilsieg in der Klage gegen den US-Börsenaufsicht SEC zugesprochen hatte.

Bereits im Dezember 2020 wurde die SEC von Ripple verklagt, weil XRP angeblich ein nicht reguliertes Wertpapier sei. Nun scheint XRP in einer kurzfristigen Abwärtsbewegung gefangen, die den langfristig markanten Support zwischen 0,56-0,59 $ testen könnte.

Zweifelsfrei könnten längerfristige Bullen nun ihre Long-Positionen ausbauen, wenn XRP weiter unter 0,60 $ dippt.

Da Ripple im Rechtsstreit gegen die US-Börsenaufsicht SEC augenscheinlich die Oberhand gewinnt, bleiben die Aussichten für XRP trotz der jüngst bearisch anmutenden Volatilität gut.

Ein erneuter Test der diesjährigen Verlaufshochs rund um die psychologisch wichtige Kursgrenze von 1 $ scheint überaus wahrscheinlich. Damit könnten Händler vom aktuellen Kursniveau rund 50 % an Gewinnen erzielen.

Wer als Krypto-Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft auf exponentielle Gewinne spekuliert, könnte jedoch auch einen Blick auf XRP20 werfen. Denn der Presale hat in kürzester Zeit rund 600.000 $ im Vorverkauf eingesammelt und nähert sich rasant der Soft Cap von 1,85 Millionen $.

Was ist eigentlich XRP20?

In den letzten Monaten gewannt das Thema „Meta 2.0 Version“ an Beliebtheit und regte die Fantasie vieler Krypto-Anleger an. 2.0-Versionen von fast allen großen Kryptowährungen haben mitunter exponentiellen Gewinne erzielt, wenn sich Investoren frühzeitig an diesen Coins beteiligten.

Obwohl der neue XRP20 Token natürlich nicht mit Ripple verbunden ist, spielt er mit dem Thema „2.0 Kryptos“. Zugleich setzt XRP20 jedoch auf Innovation und möchte dem Token ein eher langfristiges Wertversprechen verleihen.

Ganz grundsätzlich basiert XRP20 auf einer ähnlichen Tokenomics wie XRP. Zugleich führt der Krypto-Presale jedoch einen Staking-Mechanismus ein, mit welchem Anleger ein passives Einkommen aufbauen können.

Dank der 0,1 % Transaktionssteuer ist XRP20 zugleich deflationär. So sollen mittelfristig 10 % des Total Supplies verbrannt werden. Im Gegensatz zu XRP gibt es hier keine Zuteilung an das Team – ein fairer Presale. Weiterhin setzt XRP20 auf die Ethereum-Blockchain, die deutlich dezentraler konzipiert ist als die XRP-Ledger.

Mit einer der aktivsten Gemeinschaften im Krypto-Space, der XRP-Army, dürfte auch XRP20 Interesse generieren. Wer sich ärgert, dass er XRP nicht zum historisch niedrigsten Preis im öffentlichen Handel bei 0,0028 $ gekauft hat, könnte einen Blick auf die neue Version XRP20 werfen. Denn diese wird noch 30x billiger im Presale angeboten und kostet somit 0,000092 $.

Wer nichts mehr über XRP20 verpassen möchte, könnte dem X-Konto (das frühere Twitter-Profil) folgen oder dem Telegram-Channel beitreten.

600.000 $ im XRP20 Presale erreicht – erste FOMO baut sich auf

Im Vorverkauf von XRP20 möchte die Kryptowährung 40 % des Token-Angebots verkaufen. Dieser könnte damit schnell ausverkauft sein und die Softcap von mindestens 1,85 Millionen $ erreichen. Das Hardcap-Ziel liegt bei 3,68 Millionen $. Wenn dieser die Hardcap erreicht, würde XRP20 einen Wert von 9,2 Millionen $ beim DEX-Launch haben. Das wären umgerechnet rund 0,00027 % der aktuellen Bewertung von XRP.

Angesichts spannender Unique Selling Points bei XRP20 könnte sich der Token im Anschluss in diese Richtung entwickeln und einen Teil der Lücke schließen. Wenn XRP20 nur 0,01 % der Marktkapitalisierung von XRP erreichen würde, beliefe sich die Marktkapitalisierung auf 340 Millionen $. Dies würde für Vorverkaufsinvestoren eine 37x Rendite bedeuten.

Angesichts der günstigen Presale-Bewertung ist es keine Überraschung, dass viele Experten dem Coin Potenzial zutrauen. Ari von Cryptonews glaubt beispielsweise, dass Anleger kurzfristig durchaus 10x Renditen erzielen könnten. Auch seriöse News-Websites wie Techopedia, Business2Community oder OutlookIndia zählen XRP20 zu einer der spannendsten Presale-Kryptos in 2023.

Passives Einkommen mit XRP20 verdienen

XRP20 möchte weitaus mehr sein, als Assoziationen zum erfolgreichen XRP Coin durch die Namensgebung zu wecken. So wird bei XRP20 das Staking eingeführt. Aber wie funktioniert dieser Staking-Mechanismus?

Während 40 % der Token im Vorverkauf an die Community verkauft werden, sollen die anderen 40 % zurückgehalten werden, um sukzessive an die Staker ausgeschüttet zu werden.

Dies sollte ein starker Anreiz für XRP20-Investoren sein, ihre Token zu halten, anstatt schnell Gewinne zu realisieren, wenn der XRP20 Coin nach dem DEX-Launch eine erfolgreiche Entwicklung nimmt.

Denn warum sollten Anleger verkaufen, wenn sie mit dieser Investition auch über das Staking eine attraktive Rendite generieren?

Im Gegensatz zum zentralisieren Token-Angebot von XRP, bei dem Token in unregelmäßigen Abständen von Ripple-kontrollierten Treuhandkonten freigegeben werden, ist der Staking-Mechanismus von XRP20 vollständig dezentralisiert, da dieser als Smart Contract in der Ethereum-Blockchain integriert ist und somit öffentlich von allen Interessierten eingesehen werden kann. Je mehr XRP20 gestakt werden, desto größer ist der eigene Anteil am Staking-Pool von XRP20. Damit steigt dann auch das passive Einkommen.

Deflation bei XRP20

Zugleich setzt XRP20 im Vergleich zum originalen XRP Coin auf einen deflationären Mechanismus. Somit gibt es eine Burning-Steuer von 0,1 % auf alle Kauf- und Verkaufstransaktionen bei XRP20. Zugleich sind 10 % des anfänglichen Token-Angebots ausschließlich für das Token-Burning reserviert. Die letzten 10 % des Angebots werden der DEX-Liquidität zugewiesen, um einen reibungslosen Handel zu gewährleisten.

Mit XRP20 Zugang zum DeFi-Ökosystem von Ethereum erhalten

Der nächste Vorteil von XRP20 als ERC-20-Token besteht darin, dass durch die Ethereum-Blockchain Zugang zur DeFi-Welt gewährt wird. Ethereum ist immer noch die führende Blockchain im DeFi-Space, mit den meisten vertrauenswürdigen DeFi-Protokollen, die alle auf der Blockchain laufen und der bei weitem größten Liquidität.

Angenommen, XRP20 setzt sich im großen Stil durch, könnte der Nutzen bald gesteigert werden, wenn DeFi-Anwendungen beginnen würden, auch XRP20 in die Protokolle zu integrieren. Dann wäre es sogar denkbar, dass die XRP20 Token als Sicherheit für einen Kredit im Krypto-Space dienen.

Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, dass ein XRP20-Derivat-Token entwickelt wird, wie es bei Ether der Fall ist (zum Beispiel die stETH-Token von Lido Finance). Dem potenziellen Nutzen von XRP20 innerhalb von DeFi sind bei zunehmender Adoption kaum Grenzen gesetzt.

Mit 600.000 $, die in nur wenigen Tagen eingesammelt wurden, müssen Investoren schnell sein, wenn sie den heißen Vorverkauf von XRP20 nicht verpassen wollen. Wer XRP20 kaufen möchte, besucht einfach die Website, verbindet das Krypto-Wallet und tauscht dann ETH/USDT gegen XRP20.

Natürlich stell dieser Artikel keine Anlageberatung dar und ersetzt auch keine eigenständige Recherche. Im volatilen Kryptomarkt müssen Anleger immer bedenken, dass sie nur das investieren, das sie auch ggf. zu verlieren bereit sind.

Weiterhin weist XRP20 keinerlei Verbindung zu XRP und Ripple Labs auf und ist kein Wertpapier. Vielmehr ist XRP20 ein neuer ERC-20-Token, der mit Assoziationen bei der Namensgebung und dem innovativen Staking-Mechanismus Interesse in der Krypto-Welt generieren möchte. Und dies scheint bei einem Raising-Capital von rund 600.000 $ bis dato ganz gut zu gelingen.

