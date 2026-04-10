XRP Prognose: Alles hängt von diesem Widerstand ab

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

XRP zeigt zuletzt erneut relative Schwäche im Vergleich zum Gesamtmarkt. Während Bitcoin und Ethereum in den vergangenen sieben Tagen deutlich zulegen konnten, kommt XRP lediglich auf ein moderates Plus von rund drei Prozent. Damit bleibt die Kryptowährung klar hinter den großen Marktführern zurück.

Gleichzeitig verharrt der Kurs weiterhin in einer engen Seitwärtsrange, ohne klare Dynamik nach oben zu entwickeln. Ein nachhaltiger Ausbruch bleibt bislang aus, stattdessen dominiert eine Phase der Konsolidierung. Genau diese Struktur könnte jedoch entscheidend sein: Denn laut Analysten baut sich hier Druck auf, der sich bald entladen könnte – entscheidend ist dabei ein klar definierter Widerstand.

Der Schlüssel liegt bei 1,80 US-Dollar: Entscheidung für XRP

Laut dem bekannten Analysten EGRAG Crypto steht und fällt das kurzfristige bis mittelfristige Szenario bei XRP mit einer ganz bestimmten Marke: 1,80 US-Dollar. Dieses Level fungiert aktuell als zentrale Invalidations- und Entscheidungszone. Solange XRP darunter handelt, bleibt das Risiko bestehen, dass es zunächst zu einer finalen Korrektur kommt, bevor ein nachhaltiger Aufwärtsimpuls startet.

Der Analyst beschreibt dabei eine sogenannte „Probability Zone“ im Bereich zwischen 0,70 und 0,80 US-Dollar. Diese Zone könnte mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 60 bis 70 Prozent noch einmal angelaufen werden. Hintergrund ist vor allem die Marktstruktur: Unterhalb des aktuellen Kurses befindet sich noch signifikante Liquidität, die häufig in solchen Marktphasen abgeholt wird. Zudem spricht die aktuell komprimierte Preisstruktur für einen möglichen „Final Shakeout“, also eine letzte Bereinigung, bevor ein größerer Trend startet.

Entscheidend wird jedoch sein, ob XRP den Widerstand bei 1,80 US-Dollar nachhaltig durchbrechen kann. Sollte es gelingen, dieses Niveau nicht nur kurzzeitig zu überschreiten, sondern auch darüber zu schließen und Support zu etablieren, würde sich das gesamte Setup schlagartig verändern. In diesem Fall könnte die zuvor genannte Korrektur vollständig ausbleiben. Stattdessen würde direkt eine Expansion einsetzen – also eine impulsive Aufwärtsbewegung mit deutlich steigender Dynamik.

#XRP – ATLAS LINE HOLD vs FINAL SHAKEOUT ($6.8, $10.30 and $31.60):



THE ORANGE LINE (PROBABILITY ZONE):

Could we drop there? Yes.

Should we expect it? Also yes.

Probability:

60–70% chance of tagging the orange zone ($0.70–$0.80)

Why?

Liquidity sits below… pic.twitter.com/KuBVbBYJtA — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 9, 2026

EGRAG Crypto leitet daraus auch konkrete Kursziele ab, die sich aus verschiedenen Fibonacci-Strukturen ergeben. Dabei nennt er insbesondere die Marken bei rund 6,80 US-Dollar, 10,30 US-Dollar und im Extremfall sogar über 30 US-Dollar. Diese Ziele erscheinen aus heutiger Sicht zwar ambitioniert, sind laut seiner Analyse jedoch keine willkürlichen Werte, sondern ergeben sich aus übergeordneten Marktzyklen und historischen Bewegungsmustern von XRP.

Unterm Strich zeigt sich somit ein klares Bild: XRP befindet sich aktuell in einer entscheidenden Phase der Kompression. Entweder folgt noch ein letzter Rücksetzer in tiefere Bereiche – oder der direkte Ausbruch über 1,80 US-Dollar markiert den Start einer neuen Aufwärtsbewegung. Der Markt steht damit vor einer Richtungsentscheidung, bei der dieses Level im Zentrum steht.

Bitcoin-L2 im Fokus: Warum neue Projekte mehr Dynamik zeigen könnten

Während XRP aktuell weiterhin in einer zähen Seitwärtsphase verharrt, lohnt sich der Blick über den Tellerrand – insbesondere in das Bitcoin-Ökosystem. Denn hier entstehen derzeit spannende Entwicklungen, die deutlich mehr Dynamik aufweisen und teilweise sogar eine stärkere relative Performance zeigen als etablierte Altcoins. Vor allem Layer-2-Lösungen rücken zunehmend in den Fokus von Investoren und Entwicklern.

Der Hintergrund: Bitcoin galt lange als wenig flexibel, insbesondere im Vergleich zu Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum oder Solana. Genau hier setzen neue Projekte an, die Bitcoin funktional erweitern wollen. Erste Fortschritte sind bereits sichtbar, und das Interesse am Markt wächst kontinuierlich.

Ein besonders spannendes Beispiel ist aktuell Bitcoin Hyper. Das Projekt zeigt im Presale eine auffällige relative Stärke – und das trotz eines insgesamt eher schwachen Marktumfelds. Über 32,5 Millionen US-Dollar eingesammeltes Kapital sprechen eine klare Sprache und deuten auf ein hohes Interesse seitens der Anleger hin. Gerade in einem Bärenmarkt gilt eine solche Nachfrage als starkes Signal.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper einen innovativen Ansatz: Es kombiniert die Vorteile von Bitcoin mit der Effizienz des Solana-Ökosystems. Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) sollen Entwickler angezogen und ein vielseitiges Ökosystem aufgebaut werden. Gleichzeitig sorgen Zero-Knowledge-Proofs (zk-Proofs) für zusätzliche Sicherheit, während eine Bridge die Verbindung zwischen Bitcoin Layer 1 und Layer 2 ermöglicht.

Das Ziel ist klar: Bitcoin soll nicht nur als Wertspeicher dienen, sondern aktiv in Bereichen wie DeFi, Payments und weiteren Anwendungen genutzt werden können. Für Anleger entsteht daraus eine spannende Story, die sowohl technologisches Potenzial als auch narratives Momentum vereint.

Hinzu kommt ein attraktiver Anreiz für frühe Investoren: Aktuell wird ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY angeboten. Zudem befindet sich der Token noch in einer frühen Phase, wodurch ein vergleichsweise günstiger Einstieg möglich ist – wobei der Preis bereits in der nächsten Presale-Phase weiter steigen soll.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.