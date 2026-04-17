XRP Prognose: Dieses Signal wirkt bullisch

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Die vergangenen Tage zeigen bei XRP ein gemischtes Bild: Auf Wochensicht konnte der Altcoin rund 7 Prozent zulegen und war damit der stärkste Coin unter den Top 10.

Kurzfristig folgte jedoch ein leichter Rücksetzer, der die weiterhin fragile Marktstruktur unterstreicht. Übergeordnet bewegt sich XRP seit Monaten in einer Seitwärtsphase und notiert noch immer mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch. Dennoch könnte sich das Chance-Risiko-Verhältnis allmählich verbessern.

Eine aktuelle On-Chain-Analyse liefert nun spannende Hinweise darauf, dass sich das Sentiment am Markt in eine potenziell interessante Richtung entwickelt.

XRP: Bärisches Sentiment erreicht Extrem – Kontraindikator?

Ein zentraler Faktor der aktuellen Analyse sind die sogenannten Funding Rates auf großen Derivatebörsen wie Binance. Diese zeigen, ob Long- oder Short-Positionen dominieren. Sind die Funding Rates negativ, zahlen Short-Trader Gebühren an Long-Trader – ein klares Zeichen dafür, dass die Mehrheit auf fallende Kurse setzt. Genau dieses Bild sehen wir bei XRP seit Beginn des Jahres 2026: Die Funding Rates verharren über weite Strecken im negativen Bereich.

Das deutet darauf hin, dass sich Marktteilnehmer zunehmend bärisch positionieren. Besonders bemerkenswert ist dabei die Dauer dieses Zustands. Es handelt sich nicht um eine kurzfristige Verzerrung, sondern um ein anhaltendes Sentiment, das sich zunehmend verfestigt. In der Regel entstehen solche Phasen, wenn Anleger von weiteren Kursverlusten überzeugt sind und ihre Positionierung entsprechend ausrichten.

Since the beginning of 2026, $XRP funding rates on Binance have spent most of the time in negative territory.



This suggests that XRP traders on Binance have gradually shifted toward a broadly bearish bias, which is now close to forming a market-wide consensus.



—> This type… pic.twitter.com/BxYai6jK7i — Darkfost (@Darkfost_Coc) April 17, 2026

Parallel dazu zeigt ein Blick auf die Drawdowns – also die Rückgänge vom jeweiligen Hoch – ein klares Bild: XRP befindet sich aktuell rund 60 Prozent unter seinem Allzeithoch. Historisch gesehen sind solche Rückgänge im Kryptomarkt keine Seltenheit, sie gehen jedoch oft mit extrem negativen Erwartungen einher. Genau hier wird es spannend.

Denn Märkte tendieren dazu, die Mehrheit zu überraschen. Wenn ein Großteil der Trader bereits auf fallende Kurse setzt, kann das zu einer asymmetrischen Situation führen. Das bedeutet: Das Abwärtspotenzial ist begrenzt, während positive Überraschungen überproportional starke Kursbewegungen nach oben auslösen können.

Ein Blick in die Vergangenheit untermauert diese These. In einer vergleichbaren Konstellation – negative Funding Rates bei gleichzeitig starkem Drawdown – folgte bei XRP eine massive Aufwärtsbewegung. Damals stieg der Kurs von etwa 1,60 US-Dollar auf rund 3,60 US-Dollar, was einem Anstieg von über 120 Prozent entspricht.

Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass sich dieses Szenario wiederholt. Das makroökonomische Umfeld bleibt herausfordernd, insbesondere für Altcoins. Dennoch zeigt die aktuelle Datenlage klar: Das Sentiment ist extrem einseitig. Und genau solche Phasen sind es oft, in denen sich die spannendsten Chancen ergeben – vorausgesetzt, es kommt zu einem Impuls, der die Marktstruktur dreht.

Neue Narrative im Markt: Bitcoin-L2 als möglicher Kurstreiber

Während viele Altcoins weiterhin mit schwachem Momentum kämpfen, richtet sich der Blick zunehmend auf fundamentale Innovationen im Bitcoin-Ökosystem. Denn wenn Bitcoin künftig mehr Nutzen erhält und nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel dient, könnte dies die Nachfrage nach der größten Kryptowährung der Welt nachhaltig steigern. Genau hier kommt die nächste Evolutionsstufe ins Spiel: Bitcoin-Layer-2-Technologien.

Diese Lösungen zielen darauf ab, die Funktionalität von Bitcoin deutlich zu erweitern. Schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und vor allem neue Anwendungsfälle wie DeFi, Gaming oder tokenisierte Assets könnten so direkt oder indirekt auf Bitcoin aufbauen. Das Entscheidende: Viele dieser Modelle benötigen weiterhin nativen Bitcoin als Basis – was langfristig zusätzlichen Kaufdruck erzeugen könnte.

Ein Projekt, das in diesem Kontext aktuell besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds zeigt der Presale eine bemerkenswerte Dynamik. Bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar konnten eingesammelt werden – ein klares Signal für anhaltendes Investoreninteresse, selbst im Bärenmarkt.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Konzeptionell setzt Bitcoin Hyper auf eine Kombination aus bewährter Bitcoin-Sicherheit und moderner Skalierungstechnologie. Durch den Einsatz einer Layer-2-Struktur mit zk-Proofs sowie einer Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 soll es möglich werden, Bitcoin deutlich vielseitiger einzusetzen. Gleichzeitig orientiert sich das Projekt technologisch auch an schnellen Chains wie Solana, um Entwicklern eine attraktive Umgebung zu bieten.

Ein weiterer Aspekt, der kurzfristig Kapital anziehen könnte, ist das Staking-Modell. Mit Renditen von bis zu 36 Prozent APY positioniert sich Bitcoin Hyper klar im Wettbewerb um Liquidität im Krypto-Markt. Gerade in Phasen geringer Marktperformance suchen Anleger gezielt nach solchen Möglichkeiten, um zusätzliche Erträge zu generieren.

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