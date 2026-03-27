XRP Prognose: Krypto-Wal schlägt zu - wer steckt dahinter?

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Der Verkaufsdruck am Kryptomarkt hat in den vergangenen 24 Stunden wieder deutlich zugenommen. Bitcoin fiel zwischenzeitlich unter die Marke von 68.000 US-Dollar und gab auf Tagessicht rund drei Prozent nach.

Auch XRP notiert schwächer und gehört mit einem Minus von rund 7,5 Prozent in den vergangenen sieben Tagen eher zu den schwächeren Top-10-Coins. Belastet werden die Märkte weiterhin von der angespannten geopolitischen Lage rund um den Iran-Krieg. G

leichzeitig gerieten auch die traditionellen Finanzmärkte erneut unter Druck. Die großen US-Indizes beendeten ihre fünfte Verlustwoche in Folge, während steigende Ölpreise und höhere Renditen am Anleihemarkt die Inflationssorgen weiter anfachen. Gerade dieses Umfeld belastet riskante Anlageklassen wie Kryptowährungen besonders stark.

Dennoch zeigt sich: Nicht alle Marktteilnehmer ziehen sich zurück. Gerade bei XRP scheinen einige größere Akteure die aktuelle Schwächephase offenbar gezielt für Einstiege zu nutzen.

Wal baut offenbar massiv XRP-Position auf

Trotz des schwachen Marktumfelds sorgt bei XRP nun eine auffällige Handelsaktivität für Aufmerksamkeit. In dem beigefügten Post des Marktbeobachters Dom ist zu sehen, dass innerhalb von weniger als einer Stunde XRP im Gegenwert von mehr als 35 Millionen US-Dollar akkumuliert worden sein soll. Besonders auffällig: Laut den veröffentlichten Daten erfolgten allein auf Coinbase 156 identische Käufe von jeweils 10.000 XRP.

Some entity just rapidly accumulated $35M+ $XRP in less than an hour and it seems like they needed it quick



It happened mainly on Coinbase, but Bitstamp and Kraken followed along



– 156 identical buys of 10,000 XRP each

– Fired like clockwork every 18.5 seconds for 48 minutes

-… pic.twitter.com/hlm48eUlga — Dom (@traderview2) March 27, 2026

Diese Orders wurden demnach nahezu taktvoll alle 18,5 Sekunden über einen Zeitraum von 48 Minuten ausgeführt. Bitstamp und Kraken sollen parallel ebenfalls Käufe verzeichnet haben. Der Chart deutet auf eine sehr koordinierte, algorithmische Ausführung hin, nicht auf zufällige Einzelorders.

Gerade dieses Muster ist spannend. Wenn Käufe in identischer Größe, in festen Zeitabständen und über mehrere Börsen hinweg abgewickelt werden, spricht das häufig für einen professionellen Marktteilnehmer, der größere Volumina möglichst effizient und ohne zu starken Einfluss auf den Preis aufbauen will.

CRYPTO: MYSTERY WHALE SCOOPS $35M IN XRP IN UNDER AN HOUR USING ALGORITHMIC BOT



An unidentified entity rapidly accumulated over $35 million in $XRP across Coinbase, Bitstamp, and Kraken using a sophisticated trading bot. The algorithm executed 156 identical purchases of… pic.twitter.com/HClRnwMNVM — BSCN (@BSCNews) March 27, 2026

Das muss noch kein sicheres bullisches Signal sein, zeigt aber klar: Im aktuellen Abverkauf gibt es offenbar Adressen, die XRP gezielt einsammeln. Für Anleger ist das vor allem deshalb relevant, weil solch strukturierte Akkumulationsphasen oft darauf hindeuten, dass größere Marktteilnehmer die aktuelle Schwäche nicht als Warnsignal, sondern als Opportunität interpretieren. Auch andere Kryptomedien griffen den Vorgang bereits auf und beschrieben die Käufe als ungewöhnlich präzise und außergewöhnlich für einen so kurzen Zeitraum.

Der Kryptoanalyst Javon Marks bewertet die aktuelle Kursentwicklung von XRP trotz der jüngsten Schwächephase weiterhin konstruktiv. Aus seiner Sicht handelt es sich bei dem jüngsten Rücksetzer nicht um den Beginn eines neuen Abwärtstrends, sondern vielmehr um einen klassischen Retest nach einem übergeordneten Ausbruch. Besonders auf niedrigeren Zeiteinheiten erkennt er dabei erste Anzeichen von Stärke, da XRP genau an einer zuvor durchbrochenen Widerstandslinie Unterstützung findet.

$XRP on lower timeframes are showing strength off of what looks to be a macro breakout retest!



This retest can provide the support for a continuation move towards the $15+ breakout targets and XRP may only be getting ready here to GO… https://t.co/qo3ZCAlJyE pic.twitter.com/1ligyypIWP — JAVON MARKS (@JavonTM1) March 23, 2026

Solche Retests gelten in der technischen Analyse häufig als gesund und notwendig, um eine nachhaltige Aufwärtsbewegung vorzubereiten. Marks argumentiert, dass diese Struktur die Grundlage für eine Fortsetzung des Trends bilden könnte. Sollte sich das aktuelle Niveau stabilisieren, sieht er weiteres Aufwärtspotenzial und verweist auf ein mögliches Kursziel im Bereich von über 15 US-Dollar. Damit würde XRP vor einer erheblichen Bewegung stehen, sofern sich das bullische Szenario bestätigt.

Neue Narrative: Warum Wale jetzt auf Bitcoin Layer 2 setzen

Während einzelne Großinvestoren aktuell gezielt XRP akkumulieren, zeigt sich auch in anderen Bereichen des Kryptomarkts eine bemerkenswerte relative Stärke. Besonders spannend: Selbst im ICO- und Presale-Segment, das üblicherweise stark von Retail-Investoren dominiert wird, treten zunehmend kapitalkräftige Marktteilnehmer auf. Das ist selten – und wird am Markt häufig als Signal für steigendes institutionelles Interesse gewertet. Ein Projekt, das hier aktuell besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper konnte bereits über 32,1 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds. Diese starke Nachfrage deutet darauf hin, dass Investoren gezielt nach neuen Narrativen suchen, die über die klassische Store-of-Value-These von Bitcoin hinausgehen. Genau hier setzt das Konzept von Bitcoin Hyper an: Ziel ist es, die Stärken von Bitcoin – Sicherheit, Dezentralität und Vertrauen – mit den technologischen Vorteilen moderner Blockchains wie Solana zu kombinieren.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Konkret nutzt Bitcoin Hyper eine Layer-2-Architektur, die auf der Solana Virtual Machine basiert. Dadurch sollen schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und eine hohe Skalierbarkeit ermöglicht werden – Eigenschaften, die Bitcoin im Layer-1 bislang fehlen. Über eine Bridge-Lösung werden Bitcoin-Assets in die Layer-2-Struktur integriert, wo sie dann vielseitig genutzt werden können, etwa im DeFi-Bereich oder für neue Anwendungen. ZK-Proofs sorgen dabei für zusätzliche Sicherheit und ermöglichen eine effiziente Verifizierung von Transaktionen, ohne die zugrunde liegenden Daten vollständig offenzulegen.

Die Vision dahinter ist klar: Ein vielseitiges, skalierbares Ökosystem auf Basis von Bitcoin zu schaffen, das deutlich mehr Anwendungsfälle ermöglicht als bisher. Sollte sich dieses Modell durchsetzen, könnte das nicht nur die Nachfrage nach Bitcoin selbst erhöhen, sondern auch neue Kapitalströme in das gesamte Ökosystem lenken. Für Frühinvestoren ergibt sich daraus aktuell eine interessante Ausgangslage: Neben einem Einstieg auf frühem Bewertungsniveau bietet das Projekt derzeit auch Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY, während der Tokenpreis im Presale bereits morgen wieder steigt.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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