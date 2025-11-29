XRP Prognose: Nächste 10x Chance? RLUSD & Abu Dhabi wecken Fantasie
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier.
Der Kryptomarkt präsentiert sich am Wochenende überwiegend richtungslos, doch innerhalb der Top 10 Coins fällt XRP mit deutlicher Stärke auf. Der Token zählt aktuell zu den besten Werten in der Top 10, gewinnt rund 1,5 Prozent innerhalb eines Tages und liegt auf Wochensicht etwa 15 Prozent im Plus.
Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die jüngste Entwicklung möglicherweise nicht allein auf kurzfristige Bewegungen zurückzuführen ist. Neue Impulse rund um Ripples eigenen Stablecoin RLUSD sowie ein Meilenstein in Abu Dhabi könnten zusätzliche Fantasie erzeugen.
XRP vor Rallye? Diese Entwicklungen sind bullisch
XRP könnte erneut in den Fokus der Anleger rücken, weil sich mehrere strukturelle Impulse gleichzeitig verstärken, so ein bekannter Analyst.
Ein entscheidender Treiber ist der schnelle Aufstieg des Ripple-Stablecoins RLUSD, der zügig die Marke von einer Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten hat. Dies gelang hier schneller als frühere Stablecoin-Projekte. Parallel dazu hat die Finanzaufsicht in Abu Dhabi (ADGM) institutionellen Investoren jüngst erlaubt, RLUSD als vollständig reguliertes Instrument für Sicherheiten zu nutzen.
Diese Kombination erzeugt erstmals nun globale Liquiditätszuflüsse, die direkt in das Ripple-Ökosystem hineinwirken könnten. Eine regulierte On-Ramp für Kapital, gekoppelt mit einem schnell wachsenden Stablecoin, schafft womöglich die Voraussetzungen für Anwendungen, die XRP wieder stärken. Der von Experten erwartete Effekt: Neue Liquidität könnte jene Marktbewegungen auslösen, die dem Netzwerk seit Monaten gefehlt haben.
Reece Merrick, der Senior Executive Officer und Managing Director für Ripple im Mittleren Osten und in Afrika, sieht im aktuellen Stablecoin-Boom einen strategischen Faktor für das gesamte Ripple-Ökosystem. Er verweist darauf, dass Stablecoins längst nicht mehr nur als Brücke zum Kryptomarkt dienen, sondern zunehmend für reale Zahlungsprozesse genutzt werden. Dies geschehe von grenzüberschreitenden Überweisungen über Gehaltsabwicklungen in Schwellenländern bis hin zu B2B-Transaktionen.
Die Zahlen unterstreichen diese Dynamik: Von 0,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 sind die jährlichen On-Chain-Transfers auf geschätzte 46 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 explodiert.
Für Merrick entsteht hier ein globales Zahlungsnetz, das klassische Finanzinfrastrukturen in Volumen und Geschwindigkeit längst überholt hat. Genau deshalb betrachtet er den Nahen Osten als wichtige Region mit hoher Zahlungsdynamik, starker Digitalisierung und regulatorischer Offenheit. Der Ripple-Stablecoin RLUSD, reguliert unter dem strengen New-York-Trust-Charter, bietet in diesem Umfeld die nötige Sicherheit und Transparenz.
Das Narrativ ist somit klar: Die wachsende Stablecoin-Nachfrage könnte direkt als Katalysator für Ripple und das XRP-Ökosystem wirken. Wie der Nutzen dann XRP zugutekommt, wird die Zukunft zeigen. Doch über Kursbewegungen entscheiden häufig eben in erster Linie Aufmerksamkeit und Narrative.
Krypto-Tipp: Bitcoin-L2 HYPER erreicht 28,75 Mio. $ – Preis steigt heute wieder
XRP zählt weiterhin zu den Altcoins mit der größten Aufmerksamkeit in der Krypto-Community. Dennoch richtet sich der spekulative Blick vieler Anleger zunehmend auch auf kleinere Coins und neue Presales, in der Hoffnung auf deutlich höhere Renditechancen. Entscheidend ist dabei die relative Stärke eines Projekts. Genau hier sticht der folgende Presale hervor, der mit rund 28,75 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital für Dezember 2025 eine bemerkenswerte Dynamik verspricht.
Bitcoin Hyper ist ein Projekt, das eine Ausführungsumgebung entwickelt, die rechenintensive Prozesse von der Basisschicht trennt und in eine leistungsorientierte L2-Struktur auslagert. Vereinfacht gesagt: Bitcoin soll endlich mehr Funktionen bekommen und ein lebendiges Ökosystem entstehen. Dabei kommt ein Ansatz zum Einsatz, der eine Umgebung der SVM-Architektur nutzt. Innerhalb dieses Rahmens können Finanzanwendungen, tokenisierte Vermögenswerte oder automatisierte Märkte entstehen, ohne dass die Hauptchain von Bitcoin selbst belastet wird. Bitcoin und Solana werden zusammengeführt, um die Chancen beider Layer-1 zu nutzen.
Direkt zum Bitcoin Hyper Presale
Ein entscheidendes Element ist die integrierte Bridge. Hierbei bleibt der echte Bitcoin zunächst sicher auf Layer 1 hinterlegt, während eine Wrapped-Version in das Bitcoin-Hyper-Netzwerk übertragen wird. Sobald die Transaktionen abgeschlossen sind, wird die tokenisierte Version wieder vernichtet und der ursprüngliche BTC freigegeben. Ferner werden moderne Module wie Zero-Knowledge-Technologie und eine Entwicklerumgebung auf Rust-Basis integriert. Dadurch erhalten Entwickler Werkzeuge, wie man sie bisher eher aus dem Solana-Ökosystem kannte.
Der HYPER-Token bildet die wirtschaftliche Grundlage des Systems. Dieser wird für Gebühren, Governance und Staking verwendet. Wer das spannend findet und hier einsteigen möchte, kann HYPER via Token-Swap über die Website kaufen. Direkt im Anschluss ist das Staking für 40 Prozent APY möglich.
Direkt zum Bitcoin Hyper Presale
Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.