XRP Prognose: Nächste 10x Chance? RLUSD & Abu Dhabi wecken Fantasie

Der Kryptomarkt präsentiert sich am Wochenende überwiegend richtungslos, doch innerhalb der Top 10 Coins fällt XRP mit deutlicher Stärke auf. Der Token zählt aktuell zu den besten Werten in der Top 10, gewinnt rund 1,5 Prozent innerhalb eines Tages und liegt auf Wochensicht etwa 15 Prozent im Plus.

Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die jüngste Entwicklung möglicherweise nicht allein auf kurzfristige Bewegungen zurückzuführen ist. Neue Impulse rund um Ripples eigenen Stablecoin RLUSD sowie ein Meilenstein in Abu Dhabi könnten zusätzliche Fantasie erzeugen.

XRP vor Rallye? Diese Entwicklungen sind bullisch

XRP könnte erneut in den Fokus der Anleger rücken, weil sich mehrere strukturelle Impulse gleichzeitig verstärken, so ein bekannter Analyst.

Could $XRP be the next cook? $RLUSD quietly crossed $1B in market cap, faster than almost any stablecoin Ripple has ever pushed.



And Abu Dhabi's ADGM opened the door for institutions to use RLUSD as real collateral.



Put those together and you've got something real to pay…

Ein entscheidender Treiber ist der schnelle Aufstieg des Ripple-Stablecoins RLUSD, der zügig die Marke von einer Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten hat. Dies gelang hier schneller als frühere Stablecoin-Projekte. Parallel dazu hat die Finanzaufsicht in Abu Dhabi (ADGM) institutionellen Investoren jüngst erlaubt, RLUSD als vollständig reguliertes Instrument für Sicherheiten zu nutzen.

Diese Kombination erzeugt erstmals nun globale Liquiditätszuflüsse, die direkt in das Ripple-Ökosystem hineinwirken könnten. Eine regulierte On-Ramp für Kapital, gekoppelt mit einem schnell wachsenden Stablecoin, schafft womöglich die Voraussetzungen für Anwendungen, die XRP wieder stärken. Der von Experten erwartete Effekt: Neue Liquidität könnte jene Marktbewegungen auslösen, die dem Netzwerk seit Monaten gefehlt haben.

Reece Merrick, der Senior Executive Officer und Managing Director für Ripple im Mittleren Osten und in Afrika, sieht im aktuellen Stablecoin-Boom einen strategischen Faktor für das gesamte Ripple-Ökosystem. Er verweist darauf, dass Stablecoins längst nicht mehr nur als Brücke zum Kryptomarkt dienen, sondern zunehmend für reale Zahlungsprozesse genutzt werden. Dies geschehe von grenzüberschreitenden Überweisungen über Gehaltsabwicklungen in Schwellenländern bis hin zu B2B-Transaktionen.

Die Zahlen unterstreichen diese Dynamik: Von 0,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 sind die jährlichen On-Chain-Transfers auf geschätzte 46 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 explodiert.

Stablecoins were born as a simple on-ramp to buy crypto.



Fast forward to 2025 → whilst a large portion is still used for this purpose, stablecoins are also being used for actual payments and we're seeing this huge demand at @Ripple



Look at the growth over the last five years…

Für Merrick entsteht hier ein globales Zahlungsnetz, das klassische Finanzinfrastrukturen in Volumen und Geschwindigkeit längst überholt hat. Genau deshalb betrachtet er den Nahen Osten als wichtige Region mit hoher Zahlungsdynamik, starker Digitalisierung und regulatorischer Offenheit. Der Ripple-Stablecoin RLUSD, reguliert unter dem strengen New-York-Trust-Charter, bietet in diesem Umfeld die nötige Sicherheit und Transparenz.

Das Narrativ ist somit klar: Die wachsende Stablecoin-Nachfrage könnte direkt als Katalysator für Ripple und das XRP-Ökosystem wirken. Wie der Nutzen dann XRP zugutekommt, wird die Zukunft zeigen. Doch über Kursbewegungen entscheiden häufig eben in erster Linie Aufmerksamkeit und Narrative.

