XRP und Ethereum Classic mit bullischem Trend: NuggetRush bereitet sich auf die fünfte Runde vor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am 14. Januar 2024 zeigten Santiment On-Chain-Daten eine starke bullische Stimmung für XRP nach der kürzlichen Genehmigung von Bitcoin ETFs. Trader sind optimistisch hinsichtlich großer Vermögenswerte und spekulieren über die Möglichkeit einer XRP ETF-Genehmigung.

Ethereum Classic (ETC) erlebte eine starke Performance im vierten Quartal 2023 und stieg von 16,36 $ im Dezember auf 22,69 $. Zwischen dem 28. Dezember 2023 und dem 8. Januar 2024 gab es jedoch einen Rückgang um 25 % von 24,41 $ auf 18,38 $. Die bevorstehende Spiral Hard Fork am 31. Januar 2024, sorgt bei Marktteilnehmern für Bedenken.

NuggetRush (NUGX) ist eine neue Investition im Bereich Blockchain-Gaming, indem es Kryptowährungen, physisches Goldschürfen sowie Play-to-Earn mit NFT-Gaming integriert. Als communitygetriebenes Spiel ermöglicht es den Benutzern, passiven Wohlstand durch ein Mining-Netzwerk zu generieren.

Santiments On-Chain-Daten signalisierten eine bemerkenswerte bullische Dynamik für XRP (XRP). In der Zwischenzeit sorgt die Achterbahnfahrt bei Ethereum Classic (ETC) im vierten Quartal 2023 und die bevorstehende Spiral Hard Fork für Diskussionen in der Kryptolandschaft. Dennoch zeichnet sich NuggetRush (NUGX) als herausragende Investition aus, indem es Kryptowährungen, physisches Goldschürfen in eine P2E NFT-Gaming-Plattform integriert. Schauen wir uns also die Chancen und potenziellen Hürden für XRP, Ethereum Classic und NuggetRush an.

>> NuggetRush kaufen<<

XRP (XRP) Bullen werden stärker: Santiment On-Chain-Daten signalisieren Optimismus

Am 14. Januar 2024 zeigten die Santiment On-Chain-Daten eine signifikante bullische Entwicklung gegenüber XRP (XRP). Bitcoin (BTC) hatte in der vergangenen Woche den historischen Moment, nachdem die SEC die börsengehandelten Fonds genehmigt hatte.

In diesem Zusammenhang blieb die Stimmung gegenüber großen Vermögenswerten optimistisch, insbesondere nach den ETF-Genehmigungen. Trader diskutierten die Möglichkeit von XRP ETF-Genehmigungen.

Santiment betont hier, dass die Stimmung und Diskussionsrate von XRP auf den höchsten Stand seit Mai 2023 gestiegen ist. Das war die Zeit, als die sozialen Diskussionen zu XRP Wochen vor der Entscheidung am 11. Juli zunahmen, dass XRP kein Securities ist.

Die XRP-Community ist immer noch begeistert von den Aussagen des BlackRock-CEO Larry Fink über das Potenzial eines XRP ETF. Mehrere Persönlichkeiten im Krypto-Raum haben über die Möglichkeit einer Genehmigung eines solchen ETFs spekuliert. Investoren scheinen bereit zu sein, XRP zu kaufen – FOMO treibt den Token dann wieder nach oben.

Am 14. Januar wurde XRP bei 0,5796 $ gehandelt, ein Anstieg um 2,47 % in der vergangenen Woche. Experten prognostizieren, dass XRP den Widerstand bei 0,5825 $ brechen und bis Ende Januar auf 0,6115 $ steigen könnte.

Ethereum Classic (ETC) volatil im vierten Quartal 2023: Bedenken im Zusammenhang mit Spiral Hard Fork

Ethereum Classic (ETC) schnitt im vierten Quartal 2023 gut ab und stieg von 16,36 $ im Dezember auf 22,69 $. Dennoch gab es bei Ethereum Classic (ETC) zwischen dem 28. Dezember 2023 und dem 8. Januar 2024 einen Rückgang um 25 % von 24,41 $ auf 18,38 $ zu verzeichnen.

Die Spiral Hard Fork, die am 31. Januar 2024 live gehen soll, sorgt bei den Marktteilnehmern für Überlegungen. Dieses Upgrade zielt darauf ab, die Kompatibilität zu verbessern und technische Verbesserungen für Ethereum Classic (ETC) zu gewährleisten. Erfahrungen mit Hard Forks in der Krypto-Welt haben jedoch Unsicherheiten verursacht.

Die zukünftige Marktstimmung rund um Ethereum Classic (ETC) könnte von möglichen Herausforderungen oder Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem neuen Upgrade beeinflusst werden.

Aber nach der kürzlichen Genehmigung von Bitcoin ETFs wurde Ethereum Classic (ETC) ebenfalls nachgefragt. Am 14. Januar wurde Ethereum Classic (ETC) bei 27,03 $ gehandelt, ein Anstieg um 36,93 % in der vergangenen Woche. Experten halten es für möglich, dass Ethereum Classic (ETC) bis Ende Januar 29,50 $ erreichen wird, unterstützt durch den bullischen Schwung im Kryptoraum.

Spielerisch Geld verdienen: NuggetRush (NUGX) verbindet Blockchain-Gaming mit innovativer P2E- und NFT-Integration

NuggetRush (NUGX) könnte nun die beste Kryptoinvestition im Bereich Blockchain-Gaming sein, da das Projekt Kryptowährungen, physischen Bergbau und Mining in eine Play-to-Earn (P2E) NFT-Gaming-Plattform integriert. Die Integration dieser Elemente belohnt NuggetRush (NUGX)-Spieler mit wertvollen In-Game-Items und schafft ein aufregendes Spielerlebnis.

Da es sich um ein führendes, communitygetriebenes Blockchain-Spiel handelt, ermöglicht NuggetRush (NUGX) den Benutzern, passiven Wohlstand zu generieren. Das Spiel richtet ein Mining-Netzwerk ein und fordert die Spieler heraus, erfolgreiche Bergbauunternehmen zu betreiben, während sie Belohnungen genießen.

NuggetRush (NUGX) ermöglicht es den Spielern, mit einer kleinen Menge Land und einfacher Ausrüstung zu beginnen. Diese müssen den digitalen Raum durchsuchen, um Sammlerstücke als finanzielle Belohnungen zu finden.

Neben dem Verdienen von zusätzlichem Einkommen ermöglicht es NuggetRush (NUGX) den Spielern, ein unterhaltsames und realistisches Spielerlebnis zu erleben. Dieses verbindet das physische Mining mit strategischer Entdeckung und dem Spaß, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten.

NuggetRush (NUGX)-Spieler verdienen, indem sie In-Game-Sammlerstücke wie Charakter-NFTs und RUSHGEMs auf dem Marktplatz handeln. Dabei konnte NuggetRush bereits einen massiven Erfolg verzeichnen und über 155 Millionen NUGX-Token verkaufen. Damit hat der Presale schon über 1,8 Millionen $ eingenommen.

Aktuell hat NuggetRush (NUGX) fast die vierte Runde seines Presales abgeschlossen, bewertet auf 0,015 $. Runde 5 steht bevor, und der Token-Preis wird auf 0,018 $ steigen, was wiederum 20 % Buchgewinne für die aktuellen Investoren bedeutet.

Zur NuggetRush Presale Website

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.