XRP vor der Explosion? Formation könnte den nächsten 57%-Move auslösen

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Der Kryptomarkt zeigt sich auf Wochensicht deutlich fester. Bitcoin und Ethereum konnten zuletzt jeweils um mehr als fünf Prozent zulegen und signalisieren damit neue Stärke. XRP hingegen bleibt bislang zurück und gewinnt nur rund ein Prozent hinzu. Aktuell notiert der Kurs bei etwa 1,41 US-Dollar und zeigt weiterhin wenig Dynamik. Eine klare Trendbewegung bleibt bislang aus.

Dennoch bleiben einige Analysten optimistisch. Gerade bei Privatanlegern ist XRP weiterhin äußerst beliebt – und genau das könnte in der aktuellen Marktphase noch eine entscheidende Rolle spielen.

XRP-Analyse zeigt: XRP steht vor entscheidender Phase

Der Trader fokussiert sich bewusst auf den Line-Chart statt auf klassische Candlesticks. Der Hintergrund: Während Kerzencharts kurzfristige Emotionen, Liquiditätsjagden und Fehlausbrüche zeigen, konzentriert sich der Line-Chart ausschließlich auf Schlusskurse – also auf das, was institutionelle Marktteilnehmer tatsächlich bewerten. Dadurch entsteht ein deutlich klareres Bild der übergeordneten Marktstruktur.

In dieser Darstellung zeigt sich bei XRP eine saubere, langfristige Struktur: Nach einer Phase starker Volatilität folgte eine zunehmende Kompression. Diese ist geprägt von fallenden Hochpunkten, die sich zunehmend einer stabilen Unterstützungszone annähern. Genau dieses Muster deutet laut Analyse nicht auf eine Distribution hin, sondern vielmehr auf eine sogenannte Re-Akkumulation unter Druck.

#XRP – Line Chart Reveals the REAL Structure (Noise Removed):



Retail are watching candles… Smart money watches closes.

The line chart strips out the noise:

No wicks.

No fake outs.

No emotion.

Just true structure.



What Line Chart shows :

Clean macro trend… pic.twitter.com/2Pu17B8AgQ — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 26, 2026

Das bedeutet: Marktteilnehmer könnten in dieser Phase gezielt Positionen aufbauen, während der Preis scheinbar richtungslos konsolidiert. Entscheidend ist dabei die Struktur aus Expansion, gefolgt von Kompression – ein klassisches Setup, das häufig einem impulsiven Ausbruch vorausgeht.

Besonders relevant ist nun der Widerstandsbereich oberhalb der aktuellen Range. Sollte XRP diesen nachhaltig durchbrechen, ergibt sich aus der Formation ein mögliches erstes Kursziel im Bereich von 3,00 US-Dollar. Das würde einem deutlichen Aufwärtspotenzial entsprechen und eine neue Expansionsphase einleiten.

Auf der Unterseite bleibt hingegen die Zone um 1,10 US-Dollar kritisch. Ein Bruch dieses Levels könnte kurzfristig zu einem letzten Shakeout führen, bei dem der Kurs in Richtung 0,90 US-Dollar fällt, bevor sich eine neue Struktur bildet.

Insgesamt zeigt die Analyse: XRP befindet sich in einer entscheidenden Phase. Die aktuelle Seitwärtsbewegung ist weniger ein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr eine Vorbereitung auf die nächste große Bewegung. Entscheidend wird nun sein, in welche Richtung der Ausbruch erfolgt.

Anleger suchen Alternativen: Bitcoin-Ökosystem gewinnt an Dynamik

Während XRP weiterhin in einer Seitwärtsphase verharrt und zuletzt relative Schwäche zeigt, richten viele Anleger ihren Blick zunehmend auf alternative Projekte mit stärkerem Momentum. Kapitalflüsse verschieben sich aktuell sichtbar in Richtung wachstumsstärkerer Narrative – insbesondere in Ökosysteme, die neue Anwendungsfälle und technologische Fortschritte bieten. Genau hier gewinnt das Bitcoin-Ökosystem zunehmend an Bedeutung.

Lange Zeit galt Bitcoin als reines Store-of-Value-Asset ohne größere Funktionalität im DeFi-Bereich. Doch genau das könnte sich nun ändern. Mit der Entwicklung von Layer-2-Lösungen entsteht erstmals die Möglichkeit, Bitcoin deutlich vielseitiger zu nutzen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies nicht nur neue Nachfrage nach nativen Bitcoins erzeugen, sondern auch direkte Konkurrenz für bestehende Netzwerke wie den XRP Ledger darstellen. Denn wenn Transaktionen, Smart Contracts und DeFi-Anwendungen künftig effizient auf Bitcoin abgebildet werden können, verschiebt sich das Kräfteverhältnis im Markt.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds zeigt das Projekt eine bemerkenswerte relative Stärke im Presale und konnte bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet auf ein hohes Interesse seitens Investoren hin, die gezielt nach neuen Wachstumstreibern suchen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper einen hybriden Ansatz: Die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin werden mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Systeme kombiniert. Durch die Integration einer zk-basierten Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 soll eine effiziente Verbindung geschaffen werden, während gleichzeitig Elemente aus dem Solana-Ökosystem genutzt werden, um Entwicklern attraktive Rahmenbedingungen zu bieten.

Zusätzlich setzt das Projekt auf ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, was insbesondere in frühen Phasen für zusätzliche Nachfrage sorgen kann. In Kombination mit dem bereits aufgebauten Kapital und dem aktuell bullischen Momentum positioniert sich Bitcoin Hyper als potenzieller Profiteur eines wachsenden Bitcoin-L2-Trends.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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