XRP: Zwischen Verkaufsdruck und Smart-Money-Akkumulation

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Der XRP-Kurs steht aktuell in einer spannenden Phase. Während ein Großteil der Anleger noch unter Wasser ist und kurzfristig Verkaufsdruck erzeugen könnte, zeigen andere Daten gleichzeitig, dass institutionelle Investoren und sogenanntes „Smart Money“ bereits wieder Positionen aufbauen. Genau diese gegensätzlichen Signale machen die aktuelle Marktsituation besonders interessant.

Viele Anleger im Minus – Verkaufsdruck vorprogrammiert

Ein Blick auf die On-Chain-Daten zeigt, dass rund 60 % des gesamten XRP-Angebots aktuell unter dem Einstiegspreis der jeweiligen Investoren liegt. Das entspricht einem unrealisierten Verlust in Milliardenhöhe.

Besonders relevant ist dabei die Zone rund um 1,44 US-Dollar. Hier liegt für viele Anleger der Break-even-Punkt. Sollte der Kurs dieses Niveau erreichen, ist kurzfristig mit verstärkten Verkäufen zu rechnen, da viele Investoren ihre Positionen ohne Verlust schließen wollen.

XRP Holders: ~60% of supply (36.8B tokens) is underwater $50B+ unrealized losses.



Bought higher than today’s ~$1.35. Break-even ~$1.44.



Near-term: Expect selling pressure near $1.44 as holders exit at breakeven.



Long-term: Clears in bull run → less resistance. Classic cycle. https://t.co/J164o5ynUA pic.twitter.com/3imJc9rPKn — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) April 6, 2026

Solche Situationen sind typisch für Märkte nach Korrekturphasen und führen häufig zu kurzfristigen Widerständen.

Klassischer Marktmechanismus: Widerstand wird zur Chance

Auch wenn dieser Verkaufsdruck zunächst negativ wirkt, gehört er zu einem gesunden Marktzyklus. Sobald ein Großteil dieser „schwachen Hände“ aus dem Markt gespült wurde, reduziert sich der Widerstand deutlich.

Langfristig kann genau dieser Prozess die Grundlage für stärkere Aufwärtsbewegungen schaffen. Denn je mehr Coins von kurzfristig orientierten Anlegern zu langfristigen Investoren wechseln, desto stabiler wird die Marktstruktur.

Smart Money positioniert sich bereits

Parallel dazu zeigt sich ein anderes Bild auf institutioneller Seite. Während viele Privatanleger noch verkaufen, fließt Kapital in XRP.

Allein im Jahr 2026 konnten Spot-basierte XRP-Investmentprodukte bereits signifikante Zuflüsse verzeichnen. Gleichzeitig wächst der Anteil institutioneller Investoren am Gesamtmarkt kontinuierlich.

WHALE WATCH: $XRP The Great Divergence is here.



While retail is panic selling the -40% drawdown the Smart Money is quietly vacuuming the floor. Spot XRP ETFs have pulled in over $41M in net inflows for 2026 alone.



Institutions now control 1.13% of the total market cap. You… pic.twitter.com/3wih2yi5TC — Whale Factor (@WhaleFactor) April 6, 2026

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass professionelle Marktteilnehmer die aktuelle Schwächephase eher als Einstiegschance sehen.

Divergenz als potenzieller Wendepunkt

Besonders spannend ist die aktuelle Diskrepanz zwischen Preisentwicklung und Kapitalzuflüssen. Während der Kurs noch schwächelt, steigen die Zuflüsse – ein klassisches Signal für eine mögliche Trendwende.

Historisch betrachtet schließen sich solche Lücken häufig. Entweder fällt die Nachfrage wieder ab – oder der Preis zieht nach oben. Sollte sich die aktuelle Dynamik fortsetzen, spricht vieles für die zweite Variante.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Mehr als nur ein weiteres Krypto-Projekt

Während etablierte Coins wie XRP um ihre nächste Richtung kämpfen, entstehen parallel neue Projekte mit erweitertem Nutzen für bestehende Netzwerke.

Bitcoin Hyper ($HYPER) setzt genau hier an und verfolgt das Ziel, die Bitcoin-Blockchain funktional deutlich auszubauen. Durch eine Layer-2-Struktur sollen schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und zusätzliche Anwendungen wie DeFi oder Smart Contracts ermöglicht werden.

Damit könnte Bitcoin langfristig nicht nur als Wertspeicher dienen, sondern auch aktiv im dezentralen Finanzsystem genutzt werden. Gerade in Phasen, in denen sich Kapital im Markt neu verteilt, könnten solche technologischen Weiterentwicklungen eine wichtige Rolle spielen und zusätzliche Nachfrage schaffen. Derzeit ist der $HYPER-Token noch im Vorverkauf erhältlich, sodass sich für Investoren eine seltene Gelegenheit ergibt, noch vor dem Börsenlisting einzusteigen.

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