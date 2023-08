XRP20 entfacht FOMO wegen Version 2.0 und verzeichnet extreme Nachfrage

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

XRP20, eine bahnbrechende Version 2.0 von XRP, erzeugt ein beispielloses FOMO (Fear of Missing Out) unter Krypto-Enthusiasten weltweit. Das Projekt hat seinen Finger am Puls der Nachfrage nach Memecoins und rüttelt mit einer gewagten, frischen Interpretation des XRP-Assets, das auf einer optimierten Blockchain läuft, an den Fundamenten der Kryptowelt. Mit neuen, aufregenden Funktionen und einem begehrten Vorverkauf, der kurz vor dem Ausverkauf steht, verspricht XRP20, den Kryptomarkt auf den Kopf zu stellen. Werden Sie Zeuge dieser aufregenden Entwicklung und entdecken Sie, was XRP20 so besonders macht und warum Meme- und V2-Coins eine so bedeutende Rolle auf dem Kryptomarkt spielen.

Warum Memecoins eine so große Rolle spielen

Der Markt der Memecoins hat in der letzten Zeit sowohl die größte Nachfrage als auch das größte Angebot verzeichnet. So notiert der Kryptosektor auch am heutigen Tage auf CoinMarketCap wieder an erster Stelle der Kategorie auf dem Kryptomarkt.

Dabei konnte der Sektor der Memecoins am heutigen Tage einen durchschnittlichen Preisanstieg von 20.360 % verzeichnen. Der nächste Sektor sind die Base Ecosystems, welche gerade einmal auf 1.488 % kommen. Alle weiteren Kryptosektoren wirken im Vergleich nur verschwindend gering, mit einem Anstieg von 74 % bei Events, 49 % bei Loyalty, 8 % bei Entertainment und 3,8 % bei Content Creation.

Aber auch ein Bericht von CoinMarketCap hatte vor wenigen Wochen festgestellt, dass der Markt der Memecoins den größten Zuwachs an neuen Coins verzeichnet hatte. So sind sie von 36 zu Jahresbeginn auf 260 angewachsenen, während es bei Big Data nur 61 und bei DeFi nur 47 waren.

#CMCResearch: #Crypto Market Analysis H1 2023



The #Memes sector added over 260 new coins YTD, marking it the most active sector in terms of new listings.#AI & Big Data is No.2 and added 61 coins, whereas #DeFi is ranked No.3, with 47 new listings YTD. pic.twitter.com/tOH8jGFc36 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) July 21, 2023

Während die Bekanntgabe von CoinMarketCap erst am 21. Juli erfolgte, sind es nur knapp zwei Wochen später bereits mit 315 Memecoins und somit weitere 21 % mehr. Seit Jahresbeginn entspricht dies einem Zuwachs von 775 %.

Bei den wesentlich niedrigeren durchschnittlichen Renditen von meist sinnvolleren Kryptowährungen, wird klar, warum sich so viele Investoren von den Memecoins so angezogen fühlen. Dennoch ist die Marktkapitalisierung der Memecoins mit 18,6 Mrd. $ im Vergleich zu einigen anderen Sektoren geringer. So haben Layer-1-Blockchains etwa 303 Mrd. $.

Dennoch liegen Memecoin vor den meisten anderen bedeutenden Kryptosektoren, wie Gaming, Metaverse, Governance, Scaling, Media, Entertainment, Content Creation, Layer 2, Storage, Lending, KI & Big Data und vielen weiteren.

Süchtig machender Nervenkitzel und mögliche lebensverändernden Renditen

In Anbetracht des beeindruckenden Wachstums in der Nachfrage und des Angebots sowie der mit Abstand höchsten Renditen innerhalb kürzester Zeit wird noch einmal die Rolle der Memecoins umso bedeutender.

Vermutlich fühlt sich ein Großteil der Investoren zu dem Kryptomarkt hingezogen, weil sie sich innerhalb kurzer Zeit lebensverändernde Renditen versprechen. Denn das ist eines der größten Markenzeichen der Kryptowährungen, welches auch viele neue Investoren anlockt und bei den Memecoins am besten ermöglicht wird.

Die Memecoins stellen dabei eine besonders einfache Möglichkeit dar, um in den Markt zu investieren. Mit ihrem kultigen Erscheinungsbild versuchen sie einen aktuellen Trend aufzugreifen, damit der Coin durch die Nachrichten um das Thema ansteigt, so wie es auch bei Dogecoin und den Tweets von Elon Musk der Fall war.

Andere Memecoins haben ihre anfänglich lächerlichen Nutzen mittlerweile sogar in Geschäftsmodelle umgewandelt, indem sie unterschiedliche Anwendungen entwickelt haben. Dabei handelt es sich meist um von Communitys vorangetriebene Projekte.

Coins der Version 2.0 erobern den Kryptomarkt

Ein neues Phänomen auf dem Memecoin-Markt sind die Version-2.0-Token. So sind Coins der zweiten Generation von einigen der bekanntesten Kryptowährungen erschienen. Jedoch haben nur die wenigsten von ihnen etwas mit den ursprünglichen Kryptowährungen zu tun. Andere sollen hingegen die ursprünglichen Coins und ihre Blockchains optimieren, indem sie einige der Schwachstellen lösen.

Es ist eine Vielzahl an Version-2.0-Token entstanden, welche besonders steile Kursanstiege verzeichnet haben. So konnte beispielsweise Pepe2.0 innerhalb von nur neun Tagen von 0,000000004261 $ auf 0,00000001608 $ um 277,38 % ansteigen. Einen noch größeres Plus erzielte hingegen BTC2.0, welcher innerhalb von weniger als zwei Tagen von 0,1072 $ auf 0,8473 $ um 690,39 % pumpte. Besonders beeindruckend war Babydoge2.0, wobei der Memecoin während des ersten Tages um 1.119,13 % steigen konnte.

Neuartiger XRP20 setzt neue Maßstäbe

Im Vergleich zu den meisten Version-2.0-Token möchte XRP20 neue Maßstäbe setzen und eine der gefragtesten Kryptowährungen optimieren. Dafür werden einige neue Funktionen implementiert und ein völlig neuer Token aufgesetzt, welcher zwar auf den Tokenomics von XRP basiert, den Investoren jedoch einen größeren Nutzen bieten soll.

Zu diesen zählt unter anderem der Staking-Mechanismus, bei welchem die Anleger mit dem Halten der Coins ein passives Einkommen erzielen können. Somit können leichter Langzeitinvestoren gefunden und gebunden werden, was sich wiederum stabilisierend oder preissteigernd auf XRP20 auswirken könnte.

Hinzu kommen die deflationären Tokenomics, bei denen mit jeder Transaktion ein Anteil von 0,1 % der Token durch Burnings vernichtet werden soll. Ebenso sollen weitere 10 % der Coins auf eine tote Wallet gesendet und somit ebenfalls irreversibel aus dem Verkehr genommen werden.

Überdies gibt es auch keine Zuteilungen an das Team von XRP20, womit sich das Projekt ebenfalls von Ripple unterscheidet. Der optimierte Token soll somit allen dieselben Konditionen zuteilwerden lassen.

Der XRP20 wurde zudem so entwickelt, dass er vollständig mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatibel ist. Deshalb kann der Token einem Großteil der führenden Smart Contracts und Dapps der DeFi-Welt interagieren. Daher bietet der Version-2.0-Token eine hohe Flexibilität und nahtlose Integration.

Schon jetzt haben einige große Nachrichtenwebsites über den XRP20 berichtet. Zu ihnen gehören unter anderem Cryptonews, Techopedia, Business 2 Community und Outlook India. Einige haben ihn sogar als eine der besten Investmentideen in diesem Jahr bezeichnet.

Streng limitierter Vorverkauf von XRP20 fast ausverkauft

Während die Nachfrage bei Ripple in den letzten Tagen massiv abgenommen hat und der Token in einer Woche um mehr als 12 % gefallen ist, steigen die Verkaufszahlen von XRP20 umso beeindruckender. So konnte das Projekt schon in einer halben Woche mehr als 766.578 $ über den Vorverkauf einwerben, womit bereits die Hälfte des Finanzierungsziels erreicht wurde.

Erworben werden können 40 % der Token über den Vorverkauf zu einem Preis von 0,000092 $. Somit werden insgesamt nur 1,85 Mio. $ über den Presale eingeworben, während das Projekt auf eine Bewertung von 9,2 Mio. $ kommt. Sollte das XRP20 nur 0,01 % der Marktkapitalisierung von XRP erreichen, so könnten die Investoren 37x erzielen. Allerdings dürfte das Angebot aufgrund der hohen Nachfrage in spätestens vier Tagen ausverkauft sein.

Zudem wird auch darauf hingewiesen, dass alle Investitionen auch ein Risiko haben und man nicht mehr riskieren sollte, als man bereit ist zu verlieren. Überdies wird in den FAQ klargestellt, dass das Team von dem verbesserten XRP nicht mit XRP oder Ripple Labs zu tun hat.

