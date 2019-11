Darum zeigt sich der Euro schwächer

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1012 US-Dollar und damit so wenig wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Händler führten die Verluste auf den etwas stärkeren Dollar zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1041 Dollar festgesetzt.

Für Überraschung sorgte die monatliche Umfrage des Mannheimer Instituts ZEW. Die Stimmung unter den befragten Finanzexperten verbesserte sich wesentlich stärker, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. ZEW-Präsident Achim Wambach erklärte die Entwicklung mit verminderten geopolitischen Risiken, etwa im Handelsstreit zwischen den USA und China oder beim britischen EU-Austritt. Einige Bankökonomen warnten jedoch vor zu viel Optimismus, da die politischen Risiken noch nicht ausgestanden seien.

Am Nachmittag werde in den USA mit Ausnahme des Mittelstandsbarometers NFIB keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Allerdings wird mit Spannung eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet, die er am Dienstagabend vor einem Wirtschaftsclub in New York halten will. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf das Vorgehen im Handelsdisput mit China.

FRANKFURT (dpa-AFX)

