Zinsangst am Kryptomarkt

Zwei Marken, die ein großer Market Maker als Haltepunkte genannt hatte, sind bereits gefallen, und von der Fed ist vorerst kaum Entlastung zu erwarten.

• Ohne laufende Erträge und bei negativen Mittelzuflüssen bleibt Bitcoin kurzfristig anfällig für weitere Kursverluste, eine nachhaltige Trendwende ist erst bei Kursen über 68.000 US-Dollar und positiven ETF-Zuflüssen sichtbar.

• Die US-Notenbank Fed könnte mit weiteren Zinserhöhungen die Richtung vorgeben, wobei die nächsten Entscheidungen am 9. Dezember erwartet werden und die Märkte bereits eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember einpreisen.

• Wintermute warnt vor weiterem Verkaufsdruck bei Bitcoin, insbesondere bei einem Kurs unter 60.000 US-Dollar, mit Blick auf mögliche Abfälle bis in den Bereich von 50.000 US-Dollar.

Wintermute warnt vor weiterem Verkaufsdruck bei Bitcoin

Ohne Erträge steht Bitcoin im Zinshandel besonders exponiert da

Fed-Sitzung am 9. Dezember dürfte die Richtung vorgeben

Bitcoin steht unter Druck, weil die Märkte mit weiteren Zinserhöhungen der Fed rechnen. Der Market Maker Wintermute hatte vergangene Woche gewarnt, die Kryptowährung könnte nach dem Verlust ihres 200-Wochen-Durchschnitts in den Bereich von 50.000 US-Dollar fallen. Beide Zwischenmarken, die das Unternehmen auf dem Weg dorthin genannt hatte, sind inzwischen gefallen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob Zinsen oder Mittelzuflüsse die Richtung vorgeben.

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Fed-Zinsdruck trifft Bitcoin

Wintermute sieht die Zinssätze als Auslöser des Bärenmarkts, nachdem die US-Inflationsdaten für Oktober heißer ausfielen als erwartet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, wie die US-Arbeitsmarktstatistikbehörde BLS am 10. November mitteilte, nach 0,6 Prozent im September. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel legte wie in den beiden Vormonaten um 0,3 Prozent zu. Die Fed beließ den Leitzins am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent, doch Lisa Cook und Beth Hammack stimmten für eine Erhöhung. Laut dem am 18. November veröffentlichten Protokoll hielten fast alle Teilnehmer weitere Anhebungen für voraussichtlich angemessen.

Laut CME FedWatch preisen die Terminmärkte am 24. November eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember vollständig ein. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte im CNBC-Interview, er halte im Dezember 50 Basispunkte für nötig, 25 Basispunkte reichten nur, wenn die Fed eine weitere Anhebung im Januar klar signalisiere. New-York-Fed-Präsident John Williams schloss am 23. November Zinsschritte auf aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht aus.

Die nächste Zinsentscheidung gibt die Fed am 9. Dezember bekannt, zusammen mit aktualisierten Zinsprognosen ihrer Mitglieder. Am 10. Dezember folgt der Verbraucherpreisbericht für November.

Bitcoin ohne Ertrag: Warum Zinsen belasten

Wintermute zufolge wirft Bitcoin keine Erträge ab und ist deshalb die riskanteste Möglichkeit, sich im Zinshandel zu irren. Anleger könnten Bitcoin verkaufen, um in Anleihen umzuschichten, schreibt das Unternehmen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg bis zum 17. November wieder über 5 Prozent und liefert dafür das Vergleichsmaß.

Auch die Käuferseite schwächelt. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten 2026 bis dato Nettomittelabflüsse von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar, nach Zuflüssen von 21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, wie CoinDesk berichtet. Außerdem ist laut Wintermute das Angebot an Stablecoins geschrumpft, und die Nachfrage von Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz, etwa Strategy, ist versiegt. Wintermute zufolge zeigen alle Kanäle, von ETFs über Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz bis zu Privatanlegern und Institutionen, seitwärts bis abwärts, und erst eine überzeugende Umkehr würde einen neuen Aufwärtstrend ermöglichen. Der Crypto Fear & Greed Index von alternative.me stand am 22. November bei 11 von 100 und damit im Bereich extremer Angst.

Marken und Bedingungen für den Bitcoin-Kurs

Bei negativen Mittelzuflüssen und nach dem Verlust des 200-Wochen-Durchschnitts bei rund 68.000 US-Dollar erwartet Wintermute Verkaufsdruck bis in den Bereich von 50.000 US-Dollar. Auf dem Weg dorthin sah das Unternehmen zwei Haltepunkte: das Tief vom 14. November bei 62.000 US-Dollar und den Put-Cluster bei 60.000 US-Dollar an der Optionsbörse Deribit. Dort ist diese Put-Option die beliebteste Strategie, das offene Interesse beträgt mehr als 900 Millionen US-Dollar Nominalwert. Beide Marken hat Bitcoin inzwischen unterschritten: Am Sonntag notierte die Kryptowährung knapp unter 60.000 US-Dollar, am Mittwoch rutschte sie zeitweise unter 58.000 US-Dollar.

Weniger vorsichtig würde Wintermute erst, wenn Bitcoin an einem UTC-Tag wieder über 68.000 US-Dollar schließt und zugleich ETF-Zuflüsse verzeichnet. Dasselbe gelte, wenn Fed-Protokolle oder Inflationsdaten eine Zinserhöhung im Januar ausschlössen. Das Protokoll vom 18. November lieferte diese Entwarnung nicht. Einen Boden sieht das Unternehmen noch nicht, Tiefstände vorherzusagen versuche es aber nicht.

Was Bitcoin-Anleger daraus ableiten können

Kurzfristig spricht wenig für eine schnelle Wende: Keines der beiden Signale, an denen Wintermute eine Entspannung festmacht, ist bisher eingetreten, und die Fed-Vertreter liefern eher Argumente für weitere Zinsschritte als dagegen. Wer bereits investiert ist, sollte prüfen, ob die Position einen weiteren Rückgang Richtung 50.000 US-Dollar verkraften würde, ohne zum Verkauf zu zwingen. Gehebelte Positionen sind in diesem Umfeld besonders riskant. Wer die extreme Angst am Markt als Einstiegsgelegenheit sieht, fährt mit Käufen in mehreren Tranchen über die kommenden Wochen besser als mit einem einzigen Einstieg vor der Fed-Sitzung. Von einer Trendwende lässt sich erst sprechen, wenn Bitcoin nachhaltig über 68.000 US-Dollar zurückkehrt und die ETFs wieder Geld anziehen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.