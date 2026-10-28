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Zinsentscheid

Fed-Entscheid im Blick: Euro hält Kurs

Fed-Entscheid im Blick: Euro hält Kurs

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch kaum bewegt.

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Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1121 US-Dollar gehandelt und damit praktisch auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,1150 (Montag: 1,1188) festgesetzt. Auf dem Daten-Kalender stehen bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend keine kursrelevanten Termine.

Ein Großteil der Aufmerksamkeit der Akteure dürfte heute der Sitzung der US-Notenbank gelten, schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Die heutige Entscheidung werde mit Spannung erwartet, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen liefern Argumente sowohl für eine Straffung der Zinszügel als auch für ein Stillhalten und Abwarten.

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Mit Blick auf den Eurokurs bemerken die Experten, dass die Gemeinschaftswährung weiter nachgegeben habe, obwohl die Sorgen am Anleihemarkt zuletzt nicht größer geworden sind. "Wichtige Widerstände konnten zuletzt nicht überwunden werden und so bleibt der Abwärtstrend intakt", hieß es weiter. Ein Test des Jahrestiefs, das Mitte Oktober bei 1,1113 US-Dollar markiert wurde, stehe nun auf dem Programm.

Neueste Daten zum privaten Konsum in Deutschland bewegten den Euro nicht. Der Indikator von GfK und NIM wird für November mit minus 30,8 Punkten angegeben. Volkswirte hatten mit minus 30,3 Punkten gerechnet.

/stk/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carlos andre Santos / Shutterstock.com, DNY59 / iStockphoto

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