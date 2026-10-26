Bitcoin-Kurs fällt zeitweise unter 80.000 US-Dollar: Was die Fed-Woche entscheidet

Zinsentscheid im Anmarsch

26.10.26 12:53 Uhr

Bitcoin rutschte unter eine runde Marke, doch ob der Zinsentscheid der Fed oder der Optionsverfall die Richtung vorgibt, ist offen.

• Das bevorstehende Fed-Zinsentscheid, die Tech-Bilanzen und der große Optionsverfall am Monatsende könnten die Kursentwicklung von Bitcoin stark beeinflussen.

Abflüsse aus US-Spot-ETFs belasten

Zinserwartungen für Dezember halten den Markt in Spannung

Großer Optionsverfall am Monatsende könnte Kursmarken verschieben

Bitcoin ist am Wochenende unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Dabei steht die Ur-Kryptowährung vor einer Phase, in welcher der Zinsentscheid der Fed, Tech-Bilanzen und ein großer Optionsverfall zusammenfallen.

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Bitcoin verliert die 80.000-US-Dollar-Marke

Nachdem der Bitcoin am Wochenende die Marke von 80.000 Dollar verloren hat, kämpft er seitdem um die Rückeroberung. Am heutigen Montag gelingt ihm dies, so notiert er aktuell bei rund 80.350 US-Dollar.

Belastet haben Abflüsse. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag einen Abfluss von 635,6 Millionen US-Dollar, den größten Tagesabfluss seit Juni. Am Freitag folgten weitere 137,9 Millionen US-Dollar.

Fed-Entscheid und Makrodruck für Bitcoin

Im Mittelpunkt steht die Fed, die am Mittwoch über den Leitzins entscheiden wird. Er liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, nachdem die Notenbank ihn Mitte September um 25 Basispunkte angehoben hatte, die erste Anhebung seit Juli 2023. Laut CME FedWatch liegt die Chance auf einen unveränderten Zins bei rund 90 Prozent. Ein Zinsschritt würde die Rahmenbedingungen für Bitcoin verändern.

Das Umfeld bleibt schwierig. Brent-Öl kostet weiterhin über 110 US-Dollar je Barrel. Zudem belasten Zweifel an den KI-Investitionen die Tech-Märkte. Am 28. Oktober berichten Microsoft und Alphabet, am 29. Oktober Amazon. Die Tech-Zahlen könnten die Stimmung an den Märkten zusätzlich in die eine oder andere Richtung lenken.

Marken und Szenarien für Bitcoin-Anleger

Der Kurs bewegt sich am unteren Rand einer Monatsspanne von 80.000 bis 87.000 US-Dollar. Die implizite Volatilität lag laut Cash-online bei rund 37 Punkten, nahe mehrjähriger Tiefstände. Als Unterstützung nennt der Analyst Rudy Fares von CryptoTicker den Bereich von 79.200 bis 80.000 US-Dollar. Fällt der Kurs per Tagesschluss unter 79.200 US-Dollar, rückt die Marke von 76.000 US-Dollar in den Fokus; nach oben müssten 81.000 und dann 84.000 US-Dollar zurückerobert werden.

Analyst Benjamin Cowen sieht eine bärische Roadmap für das Schlussquartal als möglich. Sie wäre hinfällig, falls Bitcoin wieder 83.000 US-Dollar erreicht und hält. Zwei von neun Schritten auf seiner bärischen Roadmap sieht er als erledigt. Er verweist auf wiederkehrende Rückgänge im letzten Quartal von US-Zwischenwahljahren.

Am 30. Oktober verfallen zudem Optionen im Nominalwert von rund 11,1 Milliarden US-Dollar, das Max-Pain-Niveau liegt laut Cash-online bei 78.000 bis 79.000 US-Dollar. Zum Rekordhoch von 126.080 US-Dollar bleibt ein weiter Abstand.

Worauf Anleger jetzt achten

Für Anleger ist die aktuelle Lage vor allem eine Frage des Timings und der Positionsgröße. Mit dem Fed-Entscheid am Mittwoch, den Zahlen mehrerer Tech-Giganten sowie dem großen Optionsverfall am Freitag ballen sich innerhalb weniger Tage gleich mehrere potenzielle Kurstreiber. Dass die implizite Volatilität zugleich nahe mehrjähriger Tiefstände liegt, ist dabei kein Grund zur Entwarnung. Eine so ruhige Erwartungshaltung vor einer dicht gedrängten Ereigniswoche kann vielmehr darauf hindeuten, dass ein kräftiger Ausschlag am Markt unterschätzt wird.

Kurzfristig orientierte Anleger können sich an den genannten Marken orientieren. Die Unterstützungszone von 79.200 bis 80.000 US-Dollar liegt auffallend nah am Max-Pain-Niveau des Optionsverfalls von 78.000 bis 79.000 US-Dollar. Bis Freitag könnte der Kurs daher in diesen Bereich gezogen werden, ohne dass dies bereits eine nachhaltige Trendwende bedeuten muss. Erst ein Tagesschluss unter 79.200 US-Dollar würde das Bild deutlich eintrüben und die Marke von 76.000 US-Dollar ins Spiel bringen. Umgekehrt wäre die Rückeroberung von 83.000 US-Dollar ein wichtiges Signal, da damit auch Benjamin Cowens bärisches Szenario für das Schlussquartal hinfällig wäre. Wer handeln will, sollte daher eher auf eine Bestätigung warten, statt die Entscheidung der Fed und den Optionsverfall vorwegzunehmen. Die anhaltenden Abflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs zeigen, dass die institutionelle Nachfrage derzeit als Stütze fehlt.

Langfristig orientierte Anleger blicken aus einer anderen Perspektive auf die Lage: Mit gut 80.000 US-Dollar notiert Bitcoin rund 36 Prozent unter seinem Rekordhoch von 126.080 US-Dollar. Wer an die langfristige Rolle der Kryptowährung glaubt, kann in dieser Phase über gestaffelte Käufe nachdenken, etwa in festen Tranchen über mehrere Wochen, und so das Risiko eines ungünstigen Einstiegszeitpunkts streuen. Das Umfeld mit einem Ölpreis über 110 US-Dollar, einer zuletzt restriktiveren Geldpolitik und Zweifeln an den KI-Investitionen spricht allerdings dafür, dass Bitcoin weiterhin stark von der allgemeinen Risikobereitschaft am Markt abhängt. Entscheidend bleibt deshalb, den Anteil am Gesamtdepot so zu bemessen, dass auch ein weiterer Rückgang von 10 bis 15 Prozent verkraftbar ist.

Thomas Zoller, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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