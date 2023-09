Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro auf der Stelle tritt

Zinsentscheidung im Blick

Der Euro hat sich am Mittwoch nach den deutlichen Verlusten vom Vortag stabil gehalten.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0739 US-Dollar. Damit bewegte sie sich weiter in der Nähe des Dreimonatstiefs, auf das sie am Vortag abgerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0731 Dollar festgesetzt.

Am Morgen hatte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot die Möglichkeit eines weiteren Zinsschritts in der kommenden Woche betont. Angesichts hoher Inflationsprognosen sei es eine "enge Entscheidung", ob es eines weiteren Zinsschritts bedürfe, sagte Knot, der als Befürworter einer straffen Geldpolitik gilt. Tendenziell wird am Finanzmarkt allerdings damit gerechnet, dass die Währungshüter die Zinsen in der Eurozone nicht weiter erhöhen. Auf den Eurokurs hatten Knots Äußerungen keinen nachhaltigen Effekt.

Nach Ansicht der Dekabank-Experten dürften die wichtigsten Impulse im Tagesverlauf vom Einkaufsmanagerindex der US-Dienstleister sowie vom Konjunkturbericht der US-Notenbank kommen. An der Gewissheit, dass auch die Federal Reserve ihren Zinszyklus pausiere, würden aber auch diese Daten nichts ändern, schreiben die Experten der Dekabank.

Der Blick der Marktteilnehmer richtet sich am Nachmittag auch in die Türkei, wo Präsident Recep Tayyip Erdogan unter anderem eine Inflationsprognose für die kommenden Jahre geben will. Im August betrug die jährliche Teuerungsrate fast 60 Prozent. Die türkische Lira hatte in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren.

