DAX 26.353 +0,1%ESt50 6.539 +0,2%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,37 +1,8%Nas 26.710 +0,1%Bitcoin 55.974 -0,2%Euro 1,1552 -0,1%Öl 85,9 +2,8%Gold 4.347 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Zinserwartungen im Blick

Warum sich der Euro zum US-Dollar kaum bewegt

Warum sich der Euro zum US-Dollar kaum bewegt

Der Euro ist am Montag kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1554 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie im späten Freitaghandel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1535 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat damit die Kursgewinne vom Freitag nach einem überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht größtenteils halten können. Ein Rückgang der Zahl der Beschäftigten hatten den Dollar unter Druck gesetzt und der Euro war im Gegenzug deutlich gestiegen.

Trotz der schwachen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung sei die Veränderung bei den Zinserwartungen in den USA aber "recht moderat" ausgefallen, heißt es in einem Kommentar der Commerzbank. Demnach wird weiter mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed bis zum Ende des Jahres gerechnet. Vor diesem Hintergrund seien die Kursverluste beim Dollar vergleichsweise leicht ausgefallen, sagte Commerzbank-Analyst Michael Pfister.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen studio / Shutterstock.com, Winiki / Shutterstock.com