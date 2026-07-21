Zinssignale

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwochmorgen über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1411 Dollar gehandelt und damit ein wenig höher als am Vorabend.

Unter dem Strich tut sich beim Euro-Dollar-Wechselkurs schon seit Ende Juni kaum etwas, nach den jüngsten Zinssignalen der Währungshüter aus den USA und der Eurozone fehlen wesentliche Impulse. Auch der wegen des US-iranischen Krieges wieder gestiegene Ölpreis, der Inflationssorgen tendenziell nährt, änderte jüngst wenig.

Die Konjunkturagenda bietet zur Wochenmitte mangels wichtiger Datenveröffentlichungen kaum Orientierung. Und so richten sich die Blicke bereits auf die EZB-Zinsentscheidung am frühen Donnerstagnachmittag.

"Der Inflationsdruck ließ im Juni etwas nach, die Aussichten haben sich inzwischen aber wieder getrübt, da die Energiepreise wegen des neu entfachten Nahost-Konflikts erneut steigen", erklären die Marktexperten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Vor diesem Hintergrund wird die EZB wohl Handlungsbereitschaft signalisieren. Eine Vorfestlegung auf einen bestimmten Zinspfad gibt es aber nicht."

/mis/nas

NEW YORK (dpa-AFX)