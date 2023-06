Zu spät für Dogecoin? Diese fünf Kryptos haben mehr Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Dogecoin läuft heute weiterhin seitwärts. Damit setzt sich die Entwicklung in den letzten sieben Tagen fort, obgleich für den vergangenen Monat rund 15 % Kursverluste für DOGE zu Buche stehen. Unangefochten behauptet der Liebling unter den Meme-Coins die Nummer 1 in diesem Marktsegment. Trotz Abschlag vom ATH von 92 % nach Daten von Coingecko beläuft sich die Performance vom Allzeittief aus dem Mai 2015 auf sage und schreibe 71.000 %.

Da scheint es naheliegend, dass Anleger für die astronomische Rendite zu spät sind. Denn bei aller Liebe und Fantasie – weitere 71.000 % Performance wird es mit DOGE wohl nicht geben. Da zuletzt die wertvollste Spaßwährung auch nicht von der Meme-Coin-Saison profitieren konnte und die fundamentale Entwicklung gelinde gesagt schleppend verläuft, könnten sich Anleger im Juni 2023 auch anderen Kryptos zuwenden.

Denn egal, ob im historisch lukrativen Marktsegment der Krypto-Presales oder bei den geringer kapitalisierten Kryptos mit starkem Usecase – 10x Renditen könnte es in den nächsten Monaten oder Jahren möglicherweise eher woanders geben.

1. Wall Street Memes (WSM)

In den nächsten Stunden dürfte der Vorverkauf von Wall Street Memes über 9 Millionen $ von engagierten Investoren eingesammelt haben, die an das Potenzial des neuen Meme-Coins WSM glauben. Die gigantische Community von über eine Million Followern in den verschiedenen sozialen Netzwerken geriert einen massiven Wettbewerbsvorteil. Denn die Gemeinschaft ist für den Erfolg von Meme-Coins maßgeblich. Hier hat das Team eben schon eine gewachsene Community, die nun in den digitalen Währungsmarkt gebracht werden soll.

Mit einer 100 %-Beteiligung an WSM und dem Verzicht auf privaten Presale oder Insider-Zuteilungen stehen die Chancen gut, dass Wall Street Memes einen Platz im attraktiven Marktsegment der Meme-Coins erobert. Schließlich lebt der Geist von GameStop & WallStreetBets in Wall Street Memes weiter. WSM ist der Token für den kleinen Mann, der auf die Demokratisierung der Finanzwelt abzielt.

Zu Wall Street Memes

2. Launchpad XYZ (LPX)

Die Web3-Adoption verläuft noch schleppend, insbsondere aufgrund von Einstiegsbarrieren wie mangelnder technischer Kenntnisse, Komplexität und begrenztem Nutzen für den Mainstream. Eine All-in-One-Plattform könnte Abhilfe schaffen, indem sie Benutzerfreundlichkeit, vereinfachte Schnittstellen und eine Vielzahl von integrierten Web3-Diensten bietet, um die Nutzung und Akzeptanz für das Web3 im Allgemeinen zu erleichtern.

Das Lauchpad XYZ ist ein neues Krypto-Projekt, das genau diesen Ansatz verfolgt. Denn hier möchte das Team ausdrücklich das Web3 zugänglich gestalten, sodass der Einstieg für jeden potenziell Interessierten machbar wird. Die Plattform reicht von einem Web3-Wallet über Handelsplätze für Token & NFTs bis hin zu Metaverse-Bibliothek und Gaming-Hub. Hier kommt augenscheinlich jeder Web3-Fan auf seine Kosten, was eine steigende Nachfrage generieren könnte.

Diese würde dann primär dem Utility Token LPX im Ökosystem zugutekommen. Buchgewinne von 27 % vor ICO runden das attraktive Setup ab, wenn Anleger vor der nächsten Preisanhebung in Launchpad XYZ investieren.

Zu Launchpad XYZ

3. Render Token (RNDR)

Der Render Token (RDNR) war in den vergangenen Wochen stets von einer relativen Stärke geprägt. Nun gab es jedoch sich ausweitende Gewinnmitnahmen, die Kursverluste von rund 16 % in den letzten 30 Tagen bedingen. Vom Allzeittief liegt die Performance immerhin noch bei 5500 %. Mit dem dezentralen GPU-Rendering via Render Network bleibt RNDR eine heiße Wahl in einer Zeit, die von AR/VR/Metaverse und vieles mehr geprägt sein könnte. Zugleich ist bei einer Marktkapitalisierung von 750 Millionen $ im wachstumsstarken Zielmarkt eine attraktive Upside gegeben.

Kurzfristig bleibt dennoch Vorsicht geboten. RNDR hat die Aufwärtstrendlinie gebrochen und notiert in einer markanten Kurszone. Ein Richtungsentscheid oder Long-Signale sollten unbedingt abgewartet werden, bevor ein Einstieg erfolgt.

4. yPredict (YPRED)

Die Verbreitung von ChatGPT hat gezeigt, dass KI in der Lage ist, komplexe Aufgaben effektiv zu bewältigen. Angesichts der steigenden Bedeutung von Kryptowährungen und dem wachsenden Interesse an Krypto-Analysen ist es wahrscheinlich, dass KI-gestützte Handelsplattformen in den nächsten Monaten eine steigende Nachfrage generieren. Diese Plattformen können durch den Einsatz von KI-Algorithmen große Datenmengen analysieren, Handelssignale generieren und Investoren bei ihren Entscheidungen unterstützen. Die breite Anwendung von KI in verschiedenen Lebensbereichen hat das Vertrauen in KI-gestützte Lösungen gestärkt.

Das KI-gestützte Prognosesystem von yPredict möchte das Trading vorhersehbar und profitabel machen. Damit strahlt das Ökosystem schon jetzt seinen Reiz aus. Zugleich gibt es ein Freemium-Modell, sodass die Basis-Funktionen kostenlos zugänglich werden. Der polygon-basierte YPRED Token gewährleistet günstige Gebühren und schnelle Transaktionen. Zugleich winken noch attraktive Buchgewinne in Höhe von 33 % vor ICO.

Zu yPredict

5. Stacks (STX)

Bei Stacks (STX) deutet sich am heutigen Handelstag das signifikante Potenzial erneut an. Denn der native Coin STX der Bitcoin-Layer-2 Stacks pumpt um über 20 %. Damit zeigt sich im folgenden Chart ein möglicher Ausbruch über zwei Widerstandslevels. Sollte sich dieser mit einem möglichen Retest bestätigen, dürfte enormes Aufwärtspotenzial bestehen.

Nun kündigte das Team eine neue Ära für Bitcoin an, mit weitreichenden Innovationen und vielfältigen Möglichkeiten, die Bitcoin zu einem multifunktionalen Netzwerk machen wollen. U.a. möchten die Entwickler DeFi auf Bitcoin bringen, da die Massenadoption ihrer Meinung nach die dem Bitcoin immanente Sicherheit benötigt.

The start of a new era on #Bitcoin



Ordinals

BRC-20

Bitcoin DeFi

BNS



Let's celebrate Bitcoin summer by supporting the Bitcoin builders



Register for the Building on Bitcoin virtual live event, with speakers from the Stacks community pic.twitter.com/i8ACFliI4k — stacks.btc (@Stacks) June 19, 2023

Spannend bleibt Stacks allemal. Denn das Bitcoin-Netzwerk könnte sich in die elaborierte Lage bringen, Ethereum Marktanteile rund um NFTs & DeFi abzuknüpfen.