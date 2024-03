Kryptokurse am Freitagmittag

In Nachhaltigkeit investieren - neues Krypto-Projekt Chimpzee (CHMPZ) ist auf mehreren Börsen live

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

"Canton Netzwerk": Blockchain-Pilotprojekt von Goldman Sachs und Co. gestartet

Zuflüsse in Bitcoin-ETFs nehmen zu - CrypoQuant-CEO warnt vor drohender Liquiditätskrise

Heute im Fokus

Sam Bankman-Fried muss für 25 Jahre in Haft. Coinbase feiert vor Gericht Teilerfolg. Kanzler Scholz unterstützt Tesla-Ausbau in Grünheide. Lufthansa-Aktie steigt nach Lösung im Tarifstreit mit Bodenpersonal. UBS passt Nettogewinn 2023 nachträglich an. Scout24 erhöht Dividende sichtlich. Kontron kürzt Dividende trotz Gewinnanstiegs deutlich.